Ciak d'oro serie tv, tutti i candidati e come votare

Nasce il premio del pubblico per individuare i migliori titoli e i protagonisti nella serialità popolare di impronta autoriale, una passione ormai condivisa da tanti amanti del cinema. In gara i titoli usciti tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. Si vota dal 15 marzo su ciakmagazine.it. La partnership con Sky Tg24 e Mastercard

In sintonia con questa tendenza, accanto alle novità e ai grandi protagonisti del cinema, Ciak e ciakmagazine.it dedicano da anni più spazio alle novità relative alle grandi serie italiane e internazionali. E proprio perché le amiamo sempre di più e le consideriamo uno dei punti fermi della nostra passione per le storie raccontate per immagini, abbiamo voglia di scegliere quali tra i nostri eroi sono stati i migliori della stagione.

La serialità d’autore è ormai uno dei grandi protagonisti del panorama mondiale dell’audiovisivo. Vi sono sempre più coinvolti molti dei migliori registi, autori, protagonisti e produttori del cinema. Le serie hanno pian piano conquistato il cuore del pubblico, assorbendone l’attenzione e creando in molti casi fenomeni di fandom tipici del grande schermo. Era stato uno dei più grandi registi del nostro cinema, Bernardo Bertolucci, ormai dieci anni fa, a prevedere questa tendenza, quando, all’allora neonato Roma Fiction Fest, disse: “Saranno sempre di più le serie il vero spazio autoriale per la creatività dei registi”. Ed è recente l’annuncio, giunto dal Festival del Cinema di Berlino, che persino Steven Spielberg, probabilmente il più amato regista al mondo ancora in attività, si appresta a dirigere una serie televisiva, da un soggetto scritto 65 anni fa da Stanley Kubrick.

Nascono i Ciak d'Oro

I tempi, insomma, sono maturi per la nascita dei Ciak d’oro Serie tv, strumento per dare voce agli appassionati chiamandoli a eleggere direttamente i campioni di un anno di storie raccontate a puntate, valorizzando ancora una volta il ruolo di Ciak come voce degli appassionati e creando una fotografia dei titoli e dei protagonisti più amati dal pubblico, da affiancare all’unica altra grande istantanea esistente in questo settore, i Nastri d’Argento Grandi Serie, attribuiti dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani. E allora, via ai Ciak d’oro Serie tv, con cinque grandi categorie in cui votare: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale, in questo caso senza distinzione di genere.

Come votare

Ancora una volta si voterà sulla piattaforma per il voto digitale di ciakmagazine.it (CLICCA QUI PER VOTARE), che rende semplice la votazione e consente di attivare Firewall per evitare il voto plurimo. Si vota dal 15 al 26 marzo, in tre fasi, dal primo turno alla finale. Sono state prese in considerazione le serie uscite tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023.