Cime Tempestose, riprese finite. Elordi: "Una vera epopea"

Jacob Elordi sarà Heathcliff sul grande schermo nell'adattamento di Cime Tempestose firmato dal premio Oscar Emerald Fennell che arriverà in sala per San Valentino 2026, questa è una certezza.

Su tutto il resto, fedeltà alla storia di Emily Bronte, tono dell'opera, le domande si rincorrono perché, si sa, quando c'è di mezzo la regista di Saltburn, un'opera che ha fatto discutere per molti aspetti tranne che per l'estetica - irresistibile per il pubblico Millennial e non solo - tutto è possibile. Anche che l'interprete scelto per il ruolo di Heathcliff abbia la pelle troppo bianca per il personaggio e che sfoggi un dente d'oro (lo abbiamo visto scintillare nella bocca dell'attore nelle foto rubate sul set).

Quando Fennell chiama, comunque, non è il caso di farsi domande, lo ha detto Elordi stesso a IndieWire confessando che stava giusto per prendersi una pausa dalla recitazione quando ha ricevuto la chiamata dell'autrice britannica che lo ha diretto in Saltburn.

Non ha fatto nemmeno un provino. Il ruolo era suo. Del resto, con tutto quello che Elordi ha in ballo non c'è stato il tempo per riflettere.

Si è ritrovato sul set dove i lavori sono finiti, conferma. Il film? L'attore giura che ci sbalordirà.