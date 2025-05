Cinecittà riparte con 5 nuovi teatri di posa e il film di Mel Gibson

Entro giugno 2026 gli studios di Via Tuscolana passeranno da 20 a 25, con l’inaugurazione dello Studio 22 – il più grande d’Europa. Con il supporto del PNRR, Cinecittà punta a diventare il cuore della produzione cinematografica europea. L’ad Cacciamani: «Vogliamo guidare il gioco, non solo partecipare».

Cinecittà rinasce, e lo fa in grande. Grazie a un investimento strategico da 230 milioni di euro del PNRR, il celebre complesso romano di studi cinematografici si prepara a completare, entro giugno 2026, la costruzione di 5 nuovi teatri di posa e la ristrutturazione integrale di altri 4, aumentando la capacità produttiva complessiva del 60%, da 20 a 25 teatri attivi. Tra questi spicca lo Studio 22, destinato a diventare il più grande d’Europa, con i suoi 25 metri di altezza – superando così lo storico Teatro 5 di Fellini.

Lo Studio 22, costato circa 15 milioni di euro, è stato costruito in tempi record per rispondere alle esigenze di uno dei grandi nomi della nuova era di Cinecittà: Mel Gibson, che ad agosto inizierà la produzione a Roma del suo nuovo film, The Resurrection of the Christ, sequel de La Passione di Cristo, con riprese previste per l'inizio del 2026.