Dardust ha firmato Fantasia Italiana, la colonna sonora dei Giochi Olimpici 2026

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dardust ha raccontato: “La musica delle Olimpiadi è la colonna vertebrale emotiva dei Giochi. Dà ritmo, identità e solennità, ma sopratutto unisce chi non parla la stessa lingua, ma vive la stessa emozione"

Dardust ha firmato Fantasia Italiana, la colonna sonora ufficiale degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Il compositore e produttore ha condiviso un’anteprima sul suo profilo Instagram.

giochi olimpici 2026, dardust firma fantasia italiana

Il compositore e produttore di fama mondiale ha realizzato Fantasia Italiana, la colonna sonora dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Dardust ha pubblicato una piccola anteprima sul suo profilo Instagram. Successivamente, l’artista ha raccontato la nascita del brano: “La fantasia dei Giochi Olimpici si compone come un film, con almeno venti scene, anzi sono più di venti segmenti, ognuno di questi segmenti ha un’anima differente. Però c’è una cosa che li unisce: questo tema musicale fatto di cinque note che si ripete e si declina in tutti questi mondi diversi”.

 

In seguito, Dardust ha dichiarato: “La musica delle Olimpiadi è la colonna vertebrale emotiva dei Giochi. Dà ritmo, identità e solennità, ma sopratutto unisce chi non parla la stessa lingua, ma vive la stessa emozione. Mi piacerebbe che questa colonna sonora diventasse memoria emotiva dei Giochi”. Infine, il compositore ha concluso: “È stato come entrare in un parco giochi musicale perché ho usato tutti gli strumenti che da anni uso nel mio studio ed è stata anche l’occasione per sperimentare timbri nuovi che vengono dal passato”.

Nei prossimi mesi Dardust proseguirà la sua acclamata torunée esibendosi sui palcoscenici di numerosi teatri italiani. Previsti appuntamenti a Torino, Padova, Napoli, Montecatini Terme, Verona, Bolzano e Milano. Questo il calendario:

  • 12 gennaio, TORINO, Teatro Gioiello
  • 16 gennaio, PADOVA, Teatro ai Colli
  • 21 gennaio, NAPOLI, Teatro Troisi
  • 23 gennaio, MONTECATINI TERME, Teatro Verdi
  • 24 gennaio, VERONA, Teatro Nuovo
  • 19 febbraio, BOLZANO, Teatro Cristallo
  • 20 maggio, MILANO, Teatro San Babila

Dopo i due concerti milanesi di novembre, Dardust ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Abbiamo raggiunto e oltrepassato le quaranta date del tour e poter ripartire con questo affetto è sempre un privilegio non scontato. Ci vediamo nei prossimi teatri”.

