Dardust ha firmato Fantasia Italiana, la colonna sonora ufficiale degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Il compositore e produttore ha condiviso un’anteprima sul suo profilo Instagram.

Il compositore e produttore di fama mondiale ha realizzato Fantasia Italiana, la colonna sonora dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Dardust ha pubblicato una piccola anteprima sul suo profilo Instagram. Successivamente, l’artista ha raccontato la nascita del brano: “La fantasia dei Giochi Olimpici si compone come un film, con almeno venti scene, anzi sono più di venti segmenti, ognuno di questi segmenti ha un’anima differente. Però c’è una cosa che li unisce: questo tema musicale fatto di cinque note che si ripete e si declina in tutti questi mondi diversi”.

In seguito, Dardust ha dichiarato: “La musica delle Olimpiadi è la colonna vertebrale emotiva dei Giochi. Dà ritmo, identità e solennità, ma sopratutto unisce chi non parla la stessa lingua, ma vive la stessa emozione. Mi piacerebbe che questa colonna sonora diventasse memoria emotiva dei Giochi”. Infine, il compositore ha concluso: “È stato come entrare in un parco giochi musicale perché ho usato tutti gli strumenti che da anni uso nel mio studio ed è stata anche l’occasione per sperimentare timbri nuovi che vengono dal passato”.