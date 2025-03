È iniziato dal Pirelli HangarBicocca a Milano, nella Sala Palazzi Celesti tra le torri di Anselm Kiefer, il tour di Dardust, che porterà in molte città europee il suo ultimo album "Urban Impressionism". Il musicista, produttore e compositore sperimenta, osa, supera i classici confini: non tutti riescono e soprattutto hanno gli strumenti per farlo. Lui sì, e vi spieghiamo perché questo concerto è un unicum nel panorama musicale italiano e internazionale