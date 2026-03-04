Sanremo Song Contest 2026, gli ospiti da Tommy Cash ad Al Bano

Dopo gli ospiti internazionali delle semifinali, il direttore generale di San Marino Rtv e di Rai Roberto Sergio, ha annunciato i super ospiti della finale in onda il 6 marzo e condotta da Simona Ventura. La finale, oltre che su San Marino Rtv, andrà in onda anche su RaiPlay e su Rai Radio2. Si aggiungono alla line-up: Tommy Cash, con la sua inconfondibile carica provocatoria e internazionale, insieme a due vere e proprie icone amatissime dal pubblico, Al Bano e Cristiano Malgioglio.