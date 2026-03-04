Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sanremo Song Contest 2026, gli ospiti da Tommy Cash ad Al Bano

Musica

Tra gli ospiti della serata conclusiva, condotta da Simona Ventura, anche Cristiano Malgioglio. Dieci artisti già in finale grazie alle wildcard mentre saranno quaranta a sfidarsi in semifinale

Dopo gli ospiti internazionali delle semifinali, il direttore generale di San Marino Rtv e di Rai Roberto Sergio, ha annunciato i super ospiti della finale in onda il 6 marzo e condotta da Simona Ventura. La finale, oltre che su San Marino Rtv, andrà in onda anche su RaiPlay e su Rai Radio2. Si aggiungono alla line-up: Tommy Cash, con la sua inconfondibile carica provocatoria e internazionale, insieme a due vere e proprie icone amatissime dal pubblico, Al Bano e Cristiano Malgioglio.

DA DOLCENERA A ROSE CHEMICAL E PAOLO BELLI, LE 10 WILDCARD

Saranno quaranta i semifinalisti che tra oggi e domani, 4 e 5 marzo, si contenderanno l'accesso alla finale di sabato. Già definite invece le dieci wildcard con accesso diretto alla finale. Si tratta di Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) con All we need is love, Dolcenera (Italia) con My love, Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) con Balla, Inis Neziri (Albania) con In My Head, Kelly Joyce (Francia) con Oh là là, L’Orchestraccia (Italia) con Cara madre mia, Molella ft. Maxè (Italia) con Fever, Paolo Belli (Italia) con Bellissima, Rosa Chemical (Italia) con Mammamì e Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) con Superstar.

Approfondimento

San Marino Song Contest, Simona Ventura condurrà la finale

I 40 ARTISTI IMPEGNATI NELLE DUE SEMIFINALI

MERCOLEDI 4 MARZO
4CALAMANO – Italia – Twilight
Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione
Anna Smith – Svizzera – Bruised
Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo
DAUDIA – Italia – Talk about it
ERISU – Italia – Ghost of Ninive
Giacomo Voli – Italia – Figaro
Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt
MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA
METIRIA – Italia – Attention Seeker
MRTINA – Italia – My Insanity
MYKY – Italia – Outta Tune
N’ice Cream – Italia – Not the winner
ORPHY – Repubblica Ceca/Ucraina – Rise Again
Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che
Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage
Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più
Sheila – Albania – Zemra e Tokes
Star Guy – Norvegia – Star Shadez
stefano – Italia – Pesce rosso

GIOVEDI' 6 MARZO
Atwood – Italia – Midnight Alibi
DEVA – Italia – Mi fa male l’america
ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST
IlRed – Italia – Playlist in loop
IUNA – Italia – Freedom Calling
KLEM – Italia – OK RESPIRA
LUKA – Slovenia – Where It Ends
Luka Basi – Slovenia – CHICOLO
Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità
Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
MARAAYA – Slovenia – ALU ALU
Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret
Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin
Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre
NovaBlue – Italia – Muoio di fame
Paolo Martini – Italia – Fase REM
PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA’
Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High
UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile
Xannova Xan – Grecia- Unbreakable

Approfondimento

Sanremo, Sal Da Vinci: "Sì all'Eurovision"
FOTOGALLERY

©Getty

1/42
Approfondimenti

Eurovision 2025, i look e i momenti più belli della finale. FOTO

Alla St. Jakobshalle di Basilea i ventisei artisti in gara si giocano tutto nell'ultima esplosiva esibizione sul palco dove ripropongono i look svelati al pubblico durante le semifinali. Michelle Hunziker, che si unisce per la finale a Hazel Brugger e Sandra Studer, sfoggia lo stile italiano di Giorgio Armani aggiungendo bagliori preziosi e luce a una notte piena di colore, emozione, energia e stravaganza. Ecco la carrellata dei look di tutti i partecipanti A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Olly in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Musica

Il cantautore genovese apre il 7 marzo la tranche primaverile del Tutta Vita Tour al Palazzo del...

Marracash ha annunciato un block party in Barona a Milano il 18 aprile

Musica

Il King del rap torna nel quartiere della periferia Sud di Milano, dove è cresciuto, per una...

Il mio nome è Riccardo Cocciante, cosa sapere sul docufilm

Cinema

Il primo ritratto biografico del cantautore va in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Rai...

Megan Fox torna a postare su IG: la reazione dell'ex Machine Gun Kelly

Spettacolo

Martedì 3 marzo l'attrice e modella statunitense ha pubblicato una sequenza di scatti realizzate...

Aspettando la finale di MasterChef, lo speciale sui quattro finalisti

TV Show sky uno

Giovedì 5 marzo MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno...

Spettacolo: Per te