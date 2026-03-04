Sanremo Song Contest 2026, gli ospiti da Tommy Cash ad Al Bano

Tra gli ospiti della serata conclusiva, condotta da Simona Ventura, anche Cristiano Malgioglio. Dieci artisti già in finale grazie alle wildcard mentre saranno quaranta a sfidarsi in semifinale
Dopo gli ospiti internazionali delle semifinali, il direttore generale di San Marino Rtv e di Rai Roberto Sergio, ha annunciato i super ospiti della finale in onda il 6 marzo e condotta da Simona Ventura. La finale, oltre che su San Marino Rtv, andrà in onda anche su RaiPlay e su Rai Radio2. Si aggiungono alla line-up: Tommy Cash, con la sua inconfondibile carica provocatoria e internazionale, insieme a due vere e proprie icone amatissime dal pubblico, Al Bano e Cristiano Malgioglio.
DA DOLCENERA A ROSE CHEMICAL E PAOLO BELLI, LE 10 WILDCARD
Saranno quaranta i semifinalisti che tra oggi e domani, 4 e 5 marzo, si contenderanno l'accesso alla finale di sabato. Già definite invece le dieci wildcard con accesso diretto alla finale. Si tratta di Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) con All we need is love, Dolcenera (Italia) con My love, Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) con Balla, Inis Neziri (Albania) con In My Head, Kelly Joyce (Francia) con Oh là là, L’Orchestraccia (Italia) con Cara madre mia, Molella ft. Maxè (Italia) con Fever, Paolo Belli (Italia) con Bellissima, Rosa Chemical (Italia) con Mammamì e Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) con Superstar.
I 40 ARTISTI IMPEGNATI NELLE DUE SEMIFINALI
MERCOLEDI 4 MARZO
4CALAMANO – Italia – Twilight
Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione
Anna Smith – Svizzera – Bruised
Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo
DAUDIA – Italia – Talk about it
ERISU – Italia – Ghost of Ninive
Giacomo Voli – Italia – Figaro
Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt
MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA
METIRIA – Italia – Attention Seeker
MRTINA – Italia – My Insanity
MYKY – Italia – Outta Tune
N’ice Cream – Italia – Not the winner
ORPHY – Repubblica Ceca/Ucraina – Rise Again
Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che
Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage
Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più
Sheila – Albania – Zemra e Tokes
Star Guy – Norvegia – Star Shadez
stefano – Italia – Pesce rosso
GIOVEDI' 6 MARZO
Atwood – Italia – Midnight Alibi
DEVA – Italia – Mi fa male l’america
ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST
IlRed – Italia – Playlist in loop
IUNA – Italia – Freedom Calling
KLEM – Italia – OK RESPIRA
LUKA – Slovenia – Where It Ends
Luka Basi – Slovenia – CHICOLO
Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità
Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
MARAAYA – Slovenia – ALU ALU
Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret
Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin
Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre
NovaBlue – Italia – Muoio di fame
Paolo Martini – Italia – Fase REM
PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA’
Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High
UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile
Xannova Xan – Grecia- Unbreakable
