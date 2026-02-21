Aspettando la finale di MasterChef, lo speciale sui quattro finalisti

Giovedì 26 febbraio alle ore 21:15 su Sky e NOW e sempre disponibile on demand arriverà l’imperdibile appuntamento che racconterà la vita, il percorso e le aspettative dentro e fuori il cooking show dei quattro aspiranti chef finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Canzi e Matteo Rinaldi, che giovedì 5 marzo sempre alle ore 21:15 si sfideranno nella Finale della quindicesima edizione di MasterChef Italia per vincere il titolo di quindicesimo MasterChef italiano.

Giovedì 26 febbraio alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW arriverà l’imperdibile appuntamento di MasterChef Italia: 4 storie per la finale, una serata speciale che racconterà la vita, il percorso e le aspettative dentro e fuori il cooking show dei quattro aspiranti chef finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Canzi e Matteo Rinaldi, che giovedì 5 marzo sempre alle ore 21:15 si sfideranno nella Finale della quindicesima edizione di MasterChef Italia (LO SPECIALE) per vincere il titolo di quindicesimo MasterChef italiano. Il racconto inizierà con un dialogo tra i giudici Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che analizzeranno i profili dei quattro contendenti. Non mancherà neppure un viaggio indietro nel tempo per rivivere il percorso, spesso difficile, dei protagonisti, che in interviste inedite giudicheranno le sfide affrontate nella gara (tra prove in studio e in esterna) e ripenseranno alle aspettative e agli obiettivi iniziali. Anche amici e parenti parleranno del loro sogno di diventare Chef, e in primo piano ci saranno come sempre la cucina, i piatti riusciti, quelli disastrosi, le vittorie, le cadute e le quattro storie di cambiamento e di crescita ai fornelli. Chi sarà il quindicesimo MasterChef italiano? Ogni spettatore ha il suo preferito, e potrà conoscerlo meglio grazie allo speciale.

CHI È CARLOTTA Dopo il divorzio dei genitori, Carlotta Bertin, 25 anni, di Candelo (Biella), ha smesso di studiare, ha abbandonato il nuoto pinnato e ha lavorato come cameriera, commessa, nell'azienda del padre e in un'azienda di macchinari tessili. E' lei la prima a volare in finale (e in balconata). Carlotta è disoccupata e cucina, fa borse all'uncinetto e si allena in OCR. Ha iniziato a cucinare con la nonna Rosaria e ama reinventare ricette tradizionali con elementi di altre etnie, soprattutto messicana e indiana. È fidanzata con Nicolò. MasterChef è "una sfida con me stessa. Sogno di aprire un Home Restaurant". E' lei la prima ad accedere alla finale.

CHI È DOUNIA Dounia Zirari, 28 anni, di Bassano del Grappa (Vicenza), è nata in Marocco, dove ha vissuto fino ai 9 anni. Da piccola si è avvicinata alla cucina "per cultura: mi hanno sempre detto che una brava donna deve saper cucinare". E' lei la seconda ad andare in finale. Dopo il diploma e l'abilitazione come OSS, ha lavorato in RSA. A 23 anni ha subito tre ischemie e ha dimenticato gran parte delle lingue che conosceva, ad aiutarla è stato il marito, Simone. Partecipa a MasterChef Italia per aumentare l'autostima e per riconquistare la famiglia, che non è sempre d'accordo con le sue scelte.

Nato e cresciuto in Brianza, quattro anni fa lo studente di International Marketing Matteo Canzi, 23 anni, di Molgora (Lecco), ha preparato un Filetto alla Wellington: "La mia prima ricetta tecnicamente complessa, riuscita molto bene. È la mia strada". E lo ha dimostato seguendo in balconata le due regine di MasterChef, Carlotta e Dounia, conquistando un posto in finale. Teo sperimenta piatti e tecniche anche di altre etnie (esempi: spagnola e giapponese). Ama gli sport, ma ha rallentato per un infortunio. Partecipa a MasterChef Italia per diventare private chef. Obiettivi? "Accrescere le mie esperienze, farmi conoscere per potermi formare una base di clientela, vincere".