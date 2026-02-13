Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

MasterChef, dottor Lee: “Dopo dieci anni chiuso in casa ho riscoperto gli abbracci”

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Nel corso del decimo appuntamento nelle cucine dello show Sky Original, a un passo dal rush finale e dall'ambito traguardo, va in scena l'eliminazione più inattesa (e sentita) di sempre. Lee Chock Yun, per tutti Matteo "Dottor" Lee, dice addio alla gara, ma "va bene così, sono contento del mio percorso, MasterChef è stato il miglior passo fatto finora". Ecco cosa ci ha raccontato il concorrente uscente della sua evoluzione personale, dopo dieci anni trascorsi in solitudine tra le mura di casa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ