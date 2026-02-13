Nel corso del decimo appuntamento nelle cucine dello show Sky Original, a un passo dal rush finale e dall'ambito traguardo, va in scena l'eliminazione più inattesa (e sentita) di sempre. Lee Chock Yun, per tutti Matteo "Dottor" Lee, dice addio alla gara, ma "va bene così, sono contento del mio percorso, MasterChef è stato il miglior passo fatto finora". Ecco cosa ci ha raccontato il concorrente uscente della sua evoluzione personale, dopo dieci anni trascorsi in solitudine tra le mura di casa