Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
MasterChef, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

MasterChef 15, chi sono i finalisti. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
40 foto

Per i sei aspiranti chef, ultima Green Mystery Box con Chef Pavan. Dounia ha vinto la Green Pin. Nell'Invention Test sugli ingredienti più estremi, eliminato Alessandro. Carlotta, Dounia, Niccolò e Teo hanno affrontato l'Esterna al ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli con Chef Giancarlo Perbellini. Balconata per Dounia, mentre i tre aspiranti chef rimasti si sono sfidati nel Pressure Test insieme a Matteo Rinaldi. Niccolò ha lasciato la Masterclass. Finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.

Spettacolo: Ultime gallery

Chiello a Sanremo 2026 per la 2° volta con la canzone Ti penso sempre

Musica

La kermesse sanremese di quest'anno segna il ritorno del cantautore della Basilicata sul palco...

12 foto

Domani interrogo, il cast del film con Anna Ferzetti al cinema

Cinema

La pellicola di Umberto Carteni tratta dall'omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli (in libreria...

11 foto

Maria Antonietta & Colombre, a Sanremo 2026 con La felicità e basta

Musica

Debutto in gara di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, meglio noti con i loro nomi d'arte....

13 foto

Chi è Samurai Jay, per la 1° volta a Sanremo con la canzone Ossessione

Musica

Il cantautore, che mai prima d’ora ha calcato il palco del Festival, prenderà parte alla kermesse...

13 foto

Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino a Sanremo con Mi piaci tanto

Approfondimenti

Nato a Genova, classe 1999, è cresciuto anche artisticamente in Liguria prima di ritagliarsi il...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Sanremo 2026, Pausini: "Nessuno rovinerà questo mio momento unico"

    Musica

    La cantante romagnola si prepara al debutto come co-conduttrice di Sanremo, al via il 24...

    Porto Rico, Bad Bunny reciterà nel film con Edward Norton

    Cinema

    "Sogno di fare un film sul mio Paese fin da bambino. La vera storia di Porto Rico è sempre stata...

    Sanremo, all’asta i cimeli degli artisti per ActionAid

    Musica

    È online l’asta benefica lanciata da ActionAid e TV Sorrisi e Canzoni con i cimeli...