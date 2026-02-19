MasterChef 15, chi sono i finalisti. FOTO

Per i sei aspiranti chef, ultima Green Mystery Box con Chef Pavan. Dounia ha vinto la Green Pin. Nell'Invention Test sugli ingredienti più estremi, eliminato Alessandro. Carlotta, Dounia, Niccolò e Teo hanno affrontato l'Esterna al ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli con Chef Giancarlo Perbellini. Balconata per Dounia, mentre i tre aspiranti chef rimasti si sono sfidati nel Pressure Test insieme a Matteo Rinaldi. Niccolò ha lasciato la Masterclass. Finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.