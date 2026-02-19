MasterChef 15, chi sono i finalisti. FOTO

40/40

La sfida finale ha riguardato gli amici Matteo Rinaldi e Niccolò. Alla fine, il gigante buono Niccolò ha dovuto abbandonare la cucina di Masterchef. Genuino, simpatico e motivato, ha conquistato tutti fin dall’inizio. Per far ardere il suo cuore, basta mettergli in mano una padella o portarlo in discoteca proprio con Matteo Rinaldi, che è sicuro di frequentare anche fuori. Secondo lui, vincerà Teo. Intanto, Matteo Rinaldi ha urlato a squarciagola il nome di Niccolò e gli ha promesso di vincere anche per lui.

