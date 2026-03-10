Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale. FOTO

Offerte Sky
Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale e Francesca Cavallin.

La fiction diretta da Michele Soavi ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale arriva a partire dal 10 marzo 2026. Tratta dal libro Le libere donne di Magliano di Mario Tobino, ha come protagonista Lino Guanciale, qui nei panni del dottor Mario Tobino, uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia. Ecco gli attori e i personaggi da loro interpretati

A cura di Camilla Sernagiotto

