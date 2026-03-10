Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale. FOTO

1/13 Ufficio stampa Rai

Il cast della serie televisiva Le libere donne, fiction ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, è ricco di star italiane, a partire dal protagonista Lino Guanciale. La serie è coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy ed è tratta da Le libere donne di Magliano di Mario Tobino, libro pubblicato da Mondadori. La regia è di Michele Soavi e la serie è trasmessa su Rai 1 a partire dal 10 marzo 2026. Scopriamo attori e interpreti.

Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera