Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. I viaggiatori dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso. Una volta entrati appieno nel clima del viaggio, saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta, sia per gli occhi, sia per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di Pechino Express ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente, più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo, e più la loro esperienza sarà indimenticabile. Il viaggio delle coppie si snoderà su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 1600 ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco, un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 31 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 4 multi cam, 2 SS, 1 spare, 10 handycam) e 3 droni, producendo un totale di circa 42 terabyte di girato. Un grande impegno per un grande viaggio. Le dieci coppie sono le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).