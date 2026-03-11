Il testamento di Ann Lee, arriva il film di Mona Fastvold: curiosità

La trama

Manchester, metà del XVIII secolo. Ann Lee, giovane sposa di un fabbro reduce da quattro aborti, aderisce al gruppo dei "quaccheri tremanti" che abbracciano il culto basato sulla confessione pubblica del peccato con grida, danze e canti improvvisati. La predicazione carismatica di valori come la frugalità, l'asistinenza sessuale e l'egalitarismo accrescono la sua popolarità a tal punto che i discepoli la eleggono loro guida spirituale. Nel 1774, dopo vari arresti per disturbo della quiete pubblica e per l'insofferenza verso la popolazione, Ann prende una decisione clamorosa: sostenuta dagli adepti, che la ritengono ormai la seconda venuta di Gesù Cristo, decide di imbarcarsi alla volta del New England dove, spinta da una visione, spera di fondare un "nuovo Eden" privo del peccato originale. Lo sbarco nel Nuovo Mondo non è tuttavia indolore e coincide con lo scoppio della Guerra d'Indipendenza americana. La donna viene arrestata dall'Esercito continentale per aver scelto la neutralità e anche dopo la scarcerazione verrà accusata, nella sua attività di proselitismo, di stregoneria.

IL CAST

Protagonista del film è Amanda Seyfried, al suo terzo musical dopo Mamma Mia! e Mamma Mia! Ci risiamo. Esmee Hewtt e Millie Rose Crosslet interpretano invece il ruolo di Ann Lee da giovane. Nel cast sono presenti anche Lewis Pullman e Thomasin McKenzie, che vestono i panni rispettivamente di William Lee, fratello di Ann, e dell'amica Mary Partington, nonché voce narrante del film. Nancy, la nipote della protagonista, ha il volto di Viola Prettejohn mentre Stacy Martin e Scott Handy sono i coniugi Jane e James Wardley, fondatori della setta.