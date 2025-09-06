Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Mostra Cinema Venezia 2025, la classifica dei 15 abiti più belli sul red carpet. FOTO

Cinema fotogallery
15 foto
©Getty

Undici giorni di pura bellezza, non solo sul grande schermo. Tra abiti d'archivio e creazioni da sera realizzate su misura, gli appassionati di moda e di stile possono dirsi soddisfatti da un'edizione del Festival del Cinema che si è svolta all'insegna dell'eleganza e dell'esclusività. Qui i nostri look preferiti, partendo dalla posizione numero quindici. Scorrete la fotogallery fino alla fine

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Mostra Cinema Venezia 2025, classifica abiti più belli sul red carpet

Cinema

Undici giorni di pura bellezza, non solo sul grande schermo. Tra abiti d'archivio e creazioni da...

15 foto

Vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025, tutti i premi. FOTO

Cinema

Ecco le pellicole, i registi, gli attori, le attrici, gli sceneggiatori e, in generale, tutti i...

23 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look sul red carpet di chiusura

Cinema

Ultima sfilata per i protagonisti della 82esima edizione del Festival del Cinema prima di entrare...

27 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, le scarpe che abbiamo visto sul red carpet

Cinema

Le scarpe contano a Venezia, specialmente per le celebrità chiamate a sfilare sul tappeto rosso...

11 foto

Fabio Mancini, chi è il modello scoperto da Giorgio Armani

Spettacolo

Fabio Mancini, scoperto da Giorgio Armani, ha ricordato lo stilista scomparso il 4 settembre...

8 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    CinemArcord 2025, la fiera del collezionismo cinematografico a Bergamo

    Cinema

    Sabato 13 e domenica 14 settembre torna a Bergamo CinemArcord, l’unica mostra-mercato italiana...

    4 Hotel al via, il viaggio di Bruno Barbieri riprende il 7 settembre

    TV Show sky uno

    Ritorna la competizione tra albergatori alla ricerca del giudizio di Bruno e del suo nuovo...

    OBE e Cortinametraggio 2026, dall’8 settembre via alle iscrizioni

    Recensioni

    Dal 23 al 29 marzo 2026 il festival di Cortina d’Ampezzo fondato da Maddalena Mayneri ospiterà...