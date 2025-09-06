Mostra Cinema Venezia 2025, classifica abiti più belli sul red carpet

Mostra Cinema Venezia 2025, la classifica dei 15 abiti più belli sul red carpet. FOTO
Undici giorni di pura bellezza, non solo sul grande schermo. Tra abiti d'archivio e creazioni da sera realizzate su misura, gli appassionati di moda e di stile possono dirsi soddisfatti da un'edizione del Festival del Cinema che si è svolta all'insegna dell'eleganza e dell'esclusività. Qui i nostri look preferiti, partendo dalla posizione numero quindici. Scorrete la fotogallery fino alla fine
A cura di Vittoria Romagnuolo