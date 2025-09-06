Mostra Cinema Venezia 2025, classifica abiti più belli sul red carpet

11/15 ©Getty

N° 5 - COLMAN DOMINGO IN MAISON VALENTINO - Che l'attore statunitense sia uno dei meglio vestiti a Hollywood non è una novità ma per la Mostra del Cinema si è superato, grazie soprattutto ad Alessandro Michele che per lui (che è volto di Maison Valentino) ha confezionato un look con la giacca con gli alamari (uno dei suoi stili preferiti) che è un vero gioiello di manifattura artigianale, con le spalle ricamate con motivi vegetali di perline e paillettes