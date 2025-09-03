Mostra del Cinema di Venezia 2025, le coppie più belle sul red carpet

4/19 ©Getty

Legati nella vita e nel lavoro, Greta Gerwig e Noah Baumbach sono una delle coppie più influenti di Hollywood dove hanno firmato insieme diversi cult e successi, non ultimo il film dei record Barbie del 2023. A Venezia la regista e sceneggiatrice ha accompagnato sul tappeto rosso il marito per la première di Jay Kelly nel quale è stata coinvolta come volto del cast