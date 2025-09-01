amfAR Gala a Venezia, i look più belli sul red carpet. FOTO

amfAR Gala a Venezia, i look più belli sul red carpet, da Paris Jackson a Kevin Spacey
L'annuale Gala di beneficenza, che quest'anno si è tenuto nella notte di domenica 31 agosto all'Arsenale, è uno degli appuntamenti più interessanti per gli appassionati di stile nei giorni della Mostra del Cinema. Come sempre, nel guardaroba delle celebrità ospiti, molte delle quali hanno già sfilato nei giorni scorsi al Lido, abiti da gran sera, dress d'archivio e creazioni adatte a una notte di musica e spettacolo. Ecco una carrellata dei nostri look preferiti
A cura di Vittoria Romagnuolo