A Venezia arriva Jude Law col cast de Il mago del Cremlino

4/10 ©Getty

Protagonista con Law, lo statunitese Paul Dano, qui Vadim Baranov, consigliere informale, esperto di comunicazione e stratega, in grado di costruire la strada all'ex agente del KGB in ascesa verso il Cremlino. Assayas ha detto che l'opera ha come protagonista Putin ma, in realtà, è un film su come si è trasformata la politica nell'arco delle nostre vite. L'autore francese ha detto che il film descrive una situazione che spaventa e per la quale la sua generazione non ha ancora trovato una risposta