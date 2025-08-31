A Venezia arriva Jude Law col cast de Il mago del Cremlino

Esplora tutte le offerte Sky
Mostra del Cinema di Venezia, Jude Law e il cast de Il mago del Cremlino. FOTO

Cinema fotogallery
10 foto
©Getty

La star britannica è sbarcata al Lido per presentare l'ultimo film di Olivier Assayas, adattamento dell'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, nel quale si è messo alla prova con Vladimir Putin, negli anni della sua ascesa al potere. Una sfida che lo ha spinto a trovare una strada per interpretare il personaggio senza imitarlo e che ha condotto a studiare ossessivamente molto materiale d'archivio 

A cura di Vittoria Romagnuolo

