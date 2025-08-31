A Venezia arriva Jude Law col cast de Il mago del Cremlino

Mostra del Cinema di Venezia, Jude Law e il cast de Il mago del Cremlino. FOTO
La star britannica è sbarcata al Lido per presentare l'ultimo film di Olivier Assayas, adattamento dell'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, nel quale si è messo alla prova con Vladimir Putin, negli anni della sua ascesa al potere. Una sfida che lo ha spinto a trovare una strada per interpretare il personaggio senza imitarlo e che ha condotto a studiare ossessivamente molto materiale d'archivio
A cura di Vittoria Romagnuolo