Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Mostra del Cinema di Venezia 2025, oggi Leone d'Oro alla Carriera a Kim Novak. DIRETTA

Leone d’Oro alla Carriera a Kim Novak, anche Fuori Concorso in Kim Novak’s Vertigo di Alexandre Philippe. In Concorso il biopic The Smashing Machine di Benny Safdie con Wayne Johnson ed Emily Blunt e il film The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold. Debutto Fuori Concorso della serie tv Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni su Enzo Tortora e di Orfeo di Virgilio Villoresi. Ieri quasi 12 minuti di applausi per Le Mage du Kremlin di Olivier Assayas e 6 per Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Lunedì 1º settembre all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALEVOTI AI LOOK SUL RED CARPET) è il giorno del secondo Leone d’Oro alla Carriera, che rende omaggio a Kim Novak, iconica attrice per autori come Alfred Hitchcock e Otto Preminger. Oggi è anche raccontata Fuori Concorso da Kim Novak’s Vertigo di Alexandre Philippe, il ritratto intimo di una star hollywoodiana fieramente indipendente che si è lasciata tutto alle spalle per vivere secondo le proprie regole e che rivela in un viaggio resiliente e indimenticabile di arte, identità e autenticità sulla scia di uno dei ruoli più celebri del cinema.

In Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO) c’è il biopic The Smashing Machine di Benny Safdie e con Wayne Johnson ed Emily Blunt sulla storia del lottatore Mark Kerr, leggenda delle arti marziali miste e dell’Ultimate Fighting Championship.

Sempre in Concorso c’è il film The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold, una favola epica ispirata alla vita di Ann Lee, fondatrice degli Shakers, un movimento religioso radicale nato alla fine del XVIII secolo.

Grande attesa per il debutto Fuori Concorso della serie tv Portobello di Marco Bellocchio e con Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano e Barbora Bobulova. Racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: la vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, la parabola tragica della caduta di un uomo innocente.

Ancora Fuori Concorso c’è l’opera prima Orfeo di Virgilio Villoresi e conVinicio Marchioni, Luca Vergoni, Giulia Maenza e Aomi Muyock. Fin da bambino, Orfeo immagina storie attorno a una villa abbandonata di fronte a casa sua. Pianista solitario e visionario, durante una serata al Polypus – il locale dove suona – incrocia lo sguardo di Eura. Tra loro nasce un amore assoluto, ma lei cela un segreto. Poi scompare.

Ieri, domenica 31 agosto, il filmLe Mage du Kremlin di Olivier Assayas e con Jude Law, Paul Dano e Alicia Vikander sull'ascesa al potere di Vladimir Putin ha ricevuto un'ovazione di quasi 12 minuti, mentre la pellicola Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch e con Cate Blanchett sui rapporti familiari ha ottenuto 6 minuti e mezzo di applausi

La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore

Nel cast Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Pierobon. Il film mescola gotico e inquietudine contemporanea. In un villaggio che sembra felice, un ragazzo assorbe il dolore di tutti mentre la comunità nasconde il lato oscuro dei sorrisi forzati. LA RECENSIONE

La valle dei sorrisi

Foto di Biennale di Venezia

Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look del red carpet di oggi. FOTO

Parata di divi nazionali e internazionali al Lido, nel giorno in cui si presentano, in Concorso, l'ultimo film del francese Assayas e quello di Jim Jarmusch, entrambi caratterizzati da cast stellari. Chiude la sfilata Pierfrancesco Favino, protagonista dell'ultima opera di Andrea Di Stefano. Attesi anche gli ospiti del Filming Italy Venice Award e Georgina Rodriguez. Tanti gli uomini in smoking (molti con la giacca bianca)   A cura di Vittoria Romagnuolo

