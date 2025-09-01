Il documentario di Alexandre O. Philippe presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, illumina il mito dell’attrice di Hitchcock nel giorno del Leone d’Oro alla carriera. Tra rare immagini, abiti iconici e confessioni personali, Kim Novak si rivela come artista, ribelle e sopravvissuta. Un ritratto unico che svela la donna dietro la leggenda di La donna che visse due volte. E a completare l’omaggio, un cocktail che celebra il suo mistero e la sua ribellione