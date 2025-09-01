Esplora tutte le offerte Sky
Cinema

Kim Novak’s Vertigo, a Venezia il segreto della donna e della star che visse due volte

Paolo Nizza

Il documentario di Alexandre O. Philippe presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, illumina il mito dell’attrice di Hitchcock nel giorno del Leone d’Oro alla carriera. Tra rare immagini, abiti iconici e confessioni personali, Kim Novak si rivela come artista, ribelle e sopravvissuta. Un ritratto unico che svela la donna dietro la leggenda di La donna che visse due volte. E a completare l’omaggio, un cocktail che celebra il suo mistero e la sua ribellione

