Kim Novak’s Vertigo, a Venezia il segreto della donna e della star che visse due volte
Il documentario di Alexandre O. Philippe presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, illumina il mito dell’attrice di Hitchcock nel giorno del Leone d’Oro alla carriera. Tra rare immagini, abiti iconici e confessioni personali, Kim Novak si rivela come artista, ribelle e sopravvissuta. Un ritratto unico che svela la donna dietro la leggenda di La donna che visse due volte. E a completare l’omaggio, un cocktail che celebra il suo mistero e la sua ribellione
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider