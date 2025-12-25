Che effetti ha il sessismo sulla salute mentale delle donne?

Gli effetti psicologici della discriminazione di genere possono essere evidenti e duraturi. Secondo uno studio, il sessismo è associato a un maggiore rischio di problemi legati alla salute mentale, come ansia e depressione. Esaminando oltre 7.000 risonanze magnetiche, i ricercatori hanno osservato un “assottigliamento” di alcune aree della corteccia cerebrale nelle donne residenti nei Paesi con maggiore disparità di genere. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra e coautore dello studio, Crossley Karmelic