La valle dei sorrisi, l’horror visionario di Strippoli. La recensione

Un horror italiano adulto e perturbante scuote Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli. Nel cast Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Pierobon, il film mescola gotico e inquietudine contemporanea. In un villaggio che sembra felice, un ragazzo assorbe il dolore di tutti mentre la comunità nasconde il lato oscuro dei sorrisi forzati

La parabola del “santo bambino” e del “maestro ferito” diventa così il cuore pulsante di un horror che non rinuncia all’allegoria. Strippoli prende la materia gotica e la piega a una riflessione sui tempi contemporanei: quanto siamo disposti a sacrificare pur di mostrare una felicità di facciata, una vita “senza dolore” adatta ai social, alla performance, alla vetrina permanente.

Remis è un paesino incastonato tra le montagne, isolato come una favola nera. I suoi abitanti sembrano sempre sorridenti, immuni alla fatica e alla sofferenza. È qui che arriva Sergio Rossetti (Michele Riondino), insegnante di educazione fisica tormentato da un passato mai del tutto risolto. La valle lo accoglie con un’ospitalità che presto si rivela inquietante: dietro la serenità collettiva si cela un rito notturno, durante il quale tutti gli abitanti si radunano attorno a Matteo (il giovane esordiente Giulio Feltri), un ragazzo in grado di assorbire il dolore degli altri.

L’horror come metafora del presente

Strippoli, che già con A Classic Horror Story e Piove aveva mostrato un talento raro, conferma qui la sua idea di cinema: l’horror come genere libero, capace di abbracciare altri registri e affrontare i grandi nodi della società. In conferenza stampa, il regista ha ricordato come in Italia il genere sia ancora guardato con sospetto, quasi inesistente nella nostra produzione nazionale. La valle dei sorrisi, horror italiano presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 82, diventa quindi un gesto politico oltre che artistico: riportare l’orrore nel cuore del nostro cinema, dimostrandone la forza e la duttilità.

Il dolore, rimosso e delegato a un adolescente “angelo della valle”, è il grande rimosso della nostra epoca. I sorrisi degli abitanti di Remis non sono che maschere, immagini riflettenti un’illusoria beatitudine. Strippoli mette in scena l’incubo di una comunità che vive nel diniego costante, incapace di affrontare il lutto, la ferita, la caduta.