La valle dei sorrisi, l’horror visionario di Strippoli. La recensione

Un horror italiano adulto e perturbante scuote Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli. Nel cast Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo Pierobon, il film mescola gotico e inquietudine contemporanea. In un villaggio che sembra felice, un ragazzo assorbe il dolore di tutti mentre la comunità nasconde il lato oscuro dei sorrisi forzati
Recensione – La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli
Un paese troppo felice per essere vero
Remis è un paesino incastonato tra le montagne, isolato come una favola nera. I suoi abitanti sembrano sempre sorridenti, immuni alla fatica e alla sofferenza. È qui che arriva Sergio Rossetti (Michele Riondino), insegnante di educazione fisica tormentato da un passato mai del tutto risolto. La valle lo accoglie con un’ospitalità che presto si rivela inquietante: dietro la serenità collettiva si cela un rito notturno, durante il quale tutti gli abitanti si radunano attorno a Matteo (il giovane esordiente Giulio Feltri), un ragazzo in grado di assorbire il dolore degli altri.
La parabola del “santo bambino” e del “maestro ferito” diventa così il cuore pulsante di un horror che non rinuncia all’allegoria. Strippoli prende la materia gotica e la piega a una riflessione sui tempi contemporanei: quanto siamo disposti a sacrificare pur di mostrare una felicità di facciata, una vita “senza dolore” adatta ai social, alla performance, alla vetrina permanente.
L’horror come metafora del presente
Strippoli, che già con A Classic Horror Story e Piove aveva mostrato un talento raro, conferma qui la sua idea di cinema: l’horror come genere libero, capace di abbracciare altri registri e affrontare i grandi nodi della società. In conferenza stampa, il regista ha ricordato come in Italia il genere sia ancora guardato con sospetto, quasi inesistente nella nostra produzione nazionale. La valle dei sorrisi, horror italiano presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 82, diventa quindi un gesto politico oltre che artistico: riportare l’orrore nel cuore del nostro cinema, dimostrandone la forza e la duttilità.
Il dolore, rimosso e delegato a un adolescente “angelo della valle”, è il grande rimosso della nostra epoca. I sorrisi degli abitanti di Remis non sono che maschere, immagini riflettenti un’illusoria beatitudine. Strippoli mette in scena l’incubo di una comunità che vive nel diniego costante, incapace di affrontare il lutto, la ferita, la caduta.
Attori tra sacro e profano
Michele Riondino, nel ruolo di Sergio, restituisce un personaggio tormentato e ambiguo, sospeso tra desiderio di salvezza e ossessione. Sergio è il nuovo insegnante di educazione fisica di Remis, stropicciato dalla vita, brusco, irritante ma fragile in realtà: nessuna medaglia potrà cancellare quell’indicibile dolore nascosto sotto la tuta, le magliette e i modi sgarbati, apparentemente privi di empatia.
Romana Maggiora Vergano porta al film una grazia ambivalente, capace di trasformarsi in ombra. Dopo Il tempo che ci vuole, torna a Venezia e incanta il Lido, confermandosi un’attrice potente, magnetica, capace di unire delicatezza e forza espressiva.
Paolo Pierobon, Sergio Romano, Anna Bellato, Roberto Citran completano un cast che si muove tra archetipi e fragilità. Ma la vera rivelazione è Giulio Feltri: il suo Matteo, l’angelo adolescente, è volto innocente e al contempo perturbante, creatura di luce costretta a farsi carico dell’oscurità altrui.
Ferite che non guariscono
La valle dei sorrisi è un horror adulto e perturbante, anche se uno dei protagonisti è un adolescente. È una riflessione acuta sul senso di colpa, sul delitto e sul castigo. Alla fine non è così vero che ciò che non ti uccide ti rende più forte: a volte lascia soltanto ferite che non si rimarginano mai, costringendoci a sanguinare per sempre. Tutti vorremmo anestetizzare i lutti, ricordare senza soffrire, cancellare il dolore come se fosse un oppiaceo per il cervello, senza effetti collaterali. Ma il sorriso non si presta a essere manipolato: basta guardare il videoclip Black Hole Sun dei Soundgarden o leggere la graphic novel The Killing Joke per scoprire quanto il riso possa diventare maschera di follia e abisso.
In questo meccanismo alchemico, il cast si rivela magico e compatto: ancora una volta Paolo Pierobon brilla, confermando il suo immenso talento, capace di coniugare inquietudine e carisma.
L’horror come rito di passaggio
La valle dei sorrisi è, in fondo, un film di formazione. Sergio cerca un figlio, Matteo cerca un padre: il loro incontro genera un percorso di crescita reciproca, fatto di cadute e di rivelazioni. L’horror diventa rito iniziatico, in cui l’adolescenza e l’età adulta si rispecchiano l’una nell’altra. Come ha detto Strippoli, è nel gotico che “personaggi ordinari affrontano situazioni straordinarie”: la paura, in questo senso, è lo specchio che rivela ciò che ci è più intimo e fragile.
Un tassello nel nuovo cinema italiano
Se l’Italia è spesso accusata di non avere più un orizzonte di genere, Strippoli dimostra che il futuro può passare anche dall’horror. La valle dei sorrisi si colloca così accanto ai lavori di De Feo, De Matteo, Mainetti, in quella nuova generazione che cerca di coniugare industria e autorialità. È un film che guarda al cinema internazionale, ma che mantiene radici profondamente italiane: i paesaggi montani, il culto comunitario, la riflessione sociale. Un tassello prezioso per riportare l’horror italiano al centro della scena.
Se fosse un cocktail
La valle dei sorrisi sarebbe un cocktail ingannevole: dolce in apparenza, velenoso in profondità. Un “Bloody Smile”, variazione oscura del Bloody Mary, con pomodoro affumicato, vodka nera e una punta di assenzio. Un drink che sembra un aperitivo conviviale, ma che al primo sorso rivela il suo retrogusto perturbante, proprio come la valle che non smette mai di sorridere.