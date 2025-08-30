La valle dei sorrisi, tutto sul film di Paolo Strippoli a Venezia

Paolo Strippoli descrive il suo film La valle dei sorrisi come un’indagine sull’horror inteso non solo come strumento di tensione, ma come linguaggio simbolico per esplorare la fragilità dell’identità e il bisogno di appartenenza. Il percorso del giovane Matteo, adolescente queer, è centrale: il ragazzo diventa sia corpo sacrificale sia entità redentrice. Strippoli sottolinea che la narrazione mette in scena la formazione personale come processo di perdita dell’innocenza e come atto di resistenza, lontano dagli stereotipi canonici del “coming of age”. Il film riflette sull’amore che guarisce, ma a un prezzo, sull’importanza del dolore nella vita e sul coraggio necessario a non conformarsi alla felicità imposta.

Le parole di Paolo Strippoli sono le seguenti: “La valle dei sorrisi nasce dal desiderio di esplorare l’horror non come semplice dispositivo di tensione, ma come spazio simbolico per raccontare la fragilità dell’identità e il bisogno disperato di appartenenza. In una comunità apparentemente idilliaca, dove il dolore è bandito e la serenità è una religione, si consuma il percorso di Matteo: adolescente queer, corpo sacrificale e, al tempo stesso, entità redentrice. Il film è un’indagine sulla crescita come mutazione profonda, ma anche sulla paternità come forma ambigua di protezione, controllo e rispecchiamento. Le figure paterne – biologiche, surrogate, spirituali – si alternano nel tentativo di colmare un vuoto. Lontano dagli archetipi del coming of age canonico, questo racconto mette in scena la formazione come perdita dell’innocenza e come atto di resistenza. È un film sull’amore che cura, ma a caro prezzo. Sull’importanza del dolore nelle nostre vite. E su chi ha il coraggio di non sorridere”.