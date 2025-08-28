Esplora tutte le offerte Sky
Cate Blanchett, Mostra del Cinema di Venezia: tutti i look dal 2000 al 2025. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
©Getty

È una delle attrici più talentuose della sua generazione nonché una delle più amate dal pubblico per la sua bellezza, la sua grazia e la sua eleganza. Cate Blanchett, presenza magnetica, occhi di ghiaccio, silhouette impeccabile, fa fermare lo show ogni volta che sfila sul tappeto rosso. A Venezia è arrivata in molte vesti: attrice in gara, special guest, presidente di giuria. Eccola in una carrellata di scatti imperdibili

A cura di Vittoria Romagnuolo

