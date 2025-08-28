Cate Blanchett, Mostra del Cinema di Venezia: tutti i look dal 2000

2/16 ©Getty

Cate Blanchett ha incantato il pubblico di Venezia molte volte con le sue scelte di stile e la sua femminilità sofisticata. Il suo beauty look, sempre naturale e luminoso, per Venezia e non solo, è firmato Armani Beauty. Blanchett, da anni, è Global Beauty Ambassador di Giorgio Armani

