Mostra Cinema Venezia 2025, le coppie artistiche più attese. FOTO

Sarà presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 Marc by Sofia, docufilm che è nato per essere un cult tra gli appassionati di moda e non solo. L'opera firmata da Sofia Coppola ha per protagonista Marc Jacobs e, in particolare, il legame personale e creativo che dura da oltre trent'anni tra lo stilista statunitese e l'autrice di Marie Antoinette. La loro sfilata sul tappeto rosso della kermesse sarà una delle più glamour di tutte

