Mostra Cinema Venezia 2025, le coppie artistiche più attese. FOTO

Mostra del Cinema di Venezia 2025, ecco le coppie artistiche più attese del Festival. FOTO
Reunion, primi incontri, nuove versioni di vecchi e collaudati sodalizi. Alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sul grande schermo e sul tappeto rosso, l'incontro tra gli artisti che già si conoscono e quelli che invece sono alla prima collaborazione - attori e registi, muse, maestri e compagni di set - sarà un altro tipo di spettacolo da tenere d'occhio
A cura di Vittoria Romagnuolo