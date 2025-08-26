Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mostra del Cinema di Venezia 2025, ecco le coppie artistiche più attese del Festival. FOTO

Cinema fotogallery
12 foto
©Getty

Reunion, primi incontri, nuove versioni di vecchi e collaudati sodalizi. Alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sul grande schermo e sul tappeto rosso, l'incontro tra gli artisti che già si conoscono e quelli che invece sono alla prima collaborazione - attori e registi, muse, maestri e compagni di set - sarà un altro tipo di spettacolo da tenere d'occhio

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Donatella Versace ieri e oggi, il nuovo look che stupisce tutti

Spettacolo

Donatella Versace ha condiviso su Instagram una foto in abito champagne scintillante con la...

12 foto

Anna Ferzetti protagonista del film La Grazia di Sorrentino. FOTO

Cinema

L’attrice romana, che dal 2003 è la compagna del collega Pierfrancesco Favino, è la...

20 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, le coppie artistiche più attese. FOTO

Cinema

Reunion, primi incontri, nuove versioni di vecchi e collaudati sodalizi. Alla 82esima Mostra...

12 foto

Emanuela Fanelli a piedi nudi alla Mostra del Cinema di Venezia

Cinema

L'attrice romana, presentatrice delle serate di apertura e chiusura della kermesse, ha scelto di...

15 foto

Mostra del Cinema di Venezia 2025, i 21 film in concorso. FOTO

Cinema

La 82ª edizione della kermesse che sta per cominciare al Lido propone in concorso 21 film...

22 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Mostra del Cinema di Venezia 2025, apre Paolo Sorrentino. DIRETTA

    live Cinema

    Al via l'82esima edizione con la cerimonia di apertura condotta da Emanuela Fanelli....

    Io sono ancora qui, da stasera il film premio Oscar su Sky e NOW

    Cinema sky cinema

    In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Sky Cinema propone in prima...

    Il segreto di Isabelle, trama e cast della miniserie da stasera in tv

    Serie TV

    In onda su Rai 1 martedì 26 e mercoledì 27 agosto, la serie tv racconta l'omicidio del...