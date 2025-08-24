Mostra del Cinema di Venezia 2025, i film italiani in Concorso e non
L'82esima edizione della kermesse si terrà dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Aprirà il Concorso il film La grazia del regista premio Oscar Paolo Sorrentino con Toni Servillo, affiancato da altri quattro titoli italiani in gara. All'interno delle sezioni Fuori Concorso, Orizzonti, Venezia Spotlight, Venezia Classici, Venice Immersive, Biennale College Cinema e Giornate degli Autori, sono tante le altre le pellicole del nostro Paese.