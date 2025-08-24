Mostra del Cinema di Venezia 2025, i film italiani in Concorso e non

Esplora tutte le offerte Sky
L'82esima edizione della kermesse si terrà dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Aprirà il Concorso il film La grazia del regista premio Oscar Paolo Sorrentino con Toni Servillo, affiancato da altri quattro titoli italiani in gara. All'interno delle sezioni Fuori Concorso, Orizzonti, Venezia Spotlight, Venezia Classici, Venice Immersive, Biennale College Cinema e Giornate degli Autori, sono tante le altre le pellicole del nostro Paese.

10 coppie vip nate nell'estate 2025

Spettacolo

Tra relazioni ufficializzate via social, avvistamenti e red carpet, l'estate 2025 è ricca di...

10 foto

River Phoenix avrebbe compiuto 55 anni, i suoi film più belli. FOTO

Cinema

Fratello maggiore di Joaquin Phoenix, è stato una promessa del cinema fino alla prematura morte...

15 foto

11 vip in vacanza ad agosto, da Elodie a Diletta Leotta. FOTO

Spettacolo

Dalla Sardegna alla Spagna, passando per il Kenya, ecco dove hanno scelto di trascorrere il mese...

15 foto

Dua Lipa compie 30 anni, la carriera e cosa sapere sulla cantante FOTO

Musica

Cantante e compositrice di etnia kosovaro-albanese, è nata a Londra il 22 agosto 1995. Nel corso...

15 foto

    Il draft che ha cambiato il destino: arriva il film sul giovane Kobe

    Spettacolo

    Warner Bros. ha acquisito lo script With The 8th Pick, incentrato sul Draft NBA del 1996 e sul...

    Shonda Rhimes risponde alle critiche sul casting woke di Bridgerton

    Serie TV

    Shonda Rhimes, di recente intervistata da Sky News, ha definito «bizzarre» le critiche al casting...

    Drake a Milano: 4 serate simbolo, ecco perché il fenomeno è globale

    Musica

    Drake arriva all’Unipol Forum per quattro concerti tra fine agosto e inizio settembre. Dalla...