Mostra del Cinema di Venezia 2025, i film italiani in Concorso e non

41/42 Foto di Giornate degli Autori

Alle Giornate degli Autori, nella sezione Notti Veneziane, anche Toni, mio padre di Anna Negri. Quando Anna aveva 14 anni, suo padre è stato arrestato e accusato di essere il capo occulto del terrorismo italiano, accuse dalle quali anni dopo è stato prosciolto. Dopo quattro anni di prigione e 15 di esilio, Toni Negri è diventato un pensatore di fama mondiale, e il suo arresto solo un capitolo di una vita fuori dal comune. Ma per Anna, questa storia ha lasciato un’impronta indelebile