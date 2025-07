Venezia 2025, i film classici restaurati alla Mostra del Cinema

Alla 82. Mostra del Cinema di Venezia torna Venezia Classici con 18 film restaurati in anteprima mondiale, da Lolita a Il magnfico cornuto. Il regista Tommaso Santambrogio guiderà la giuria degli studenti che assegnerà il premio al miglior restauro.

Il programma, curato da Alberto Barbera con Federico Gironi , unisce i maestri indiscussi come Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar e Masaki Kobayashi a titoli da riscoprire, rinnovando la missione della sezione: far rivivere la memoria cinematografica internazionale .

Il cinema restaurato torna protagonista al Lido : Venezia Classici alla 82. Mostra del Cinema di Venezia presenta 18 film restaurati in anteprima mondiale , offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire capolavori e gioielli nascosti che hanno segnato la storia del cinema.

Ti ho sposato per allegria di Luciano Salce (Italia, 1967)

Quel treno per Yuma di Delmer Daves (USA, 1957)

Restauri in 4K e materiali ritrovati: Venezia Classici celebra il cinema sul grande schermo

Ogni titolo sarà proiettato in versione restaurata in 4K o con materiali ritrovati, offrendo agli appassionati l’occasione di vedere o rivedere questi capolavori nella loro forma migliore, sul grande schermo. Il programma dei documentari sul cinema e i suoi autori completando la sezione sarà annunciato durante la presentazione ufficiale della Mostra il 22 luglio. Venezia Classici 2025 si conferma così una sezione imprescindibile per chi ama scoprire, studiare e vivere il cinema, unendo memoria, passione e visioni indimenticabil