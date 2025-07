Queen Kelly è il film di preapertura della Mostra di Venezia

Interpretato e prodotto da Gloria Swanson , la diva più magnetica della sua epoca, Queen Kelly verrà presentato in prima mondiale in una nuova versione restaurata grazie al lavoro di Dennis Doros e Milestone Films , con materiali ritrovati, tecniche digitali avanzate e il supporto di archivi prestigiosi come il George Eastman Museum, Library of Congress e Paramount Pictures.

Girato seguendo l’ordine cronologico delle vicende narrate, Queen Kelly racconta di Kelly, giovane orfanella che ruba il cuore di un principe dissoluto, viene cacciata a frustate dalla regina gelosa e finisce in un bordello in Africa orientale tedesca, tra inganni, eredità e disillusione . Una storia di desiderio e caduta che, anche nel suo non-finito, è diventata leggenda.

Queen Kelly doveva essere una collaborazione rivoluzionaria: Gloria Swanson e Joseph P. Kennedy chiamano Stroheim per un film indipendente destinato a cambiare Hollywood. Ma il sogno si spezza a metà, quando Swanson decide di interrompere le riprese dopo le “scandalose” sequenze africane, lasciando il film incompiuto come accadde al mitico “Rapacità” di Stroheim.

Stroheim, l’uomo che amerete odiare

Nato a Vienna nel 1885, Erich von Stroheim ha incarnato come pochi l’audacia e il perfezionismo del cinema delle origini. Autore di film leggendari come “Rapacità”, “Mariti ciechi” e “La vedova allegra”, la sua ossessione per il dettaglio e la verità scomoda ha spesso cozzato con gli Studios, che lo consideravano ingestibile. Ma Stroheim non si è mai arreso alle convenzioni: “Non mi sono mai tolto il cappello davanti alle mode, ho sempre detto la verità come la vedevo”, dichiarava con orgoglio.

Attore magnetico in film come “La grande illusione” di Renoir e “Viale del tramonto” di Billy Wilder, Stroheim ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema, anche quando Hollywood lo ha confinato nell’ombra.

Una serata per sognare

Il 26 agosto, a Venezia, Queen Kelly non sarà più solo un film incompiuto: sarà un rito collettivo di riscoperta, un omaggio alla settima arte che rinasce, tra musica dal vivo e ombre di celluloide. Un appuntamento imperdibile per chi ama la storia del cinema e per chi vuole sentirne ancora il battito.