Venezia omaggia Jane Campion e la sua scuola A Wave in the Ocean

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà omaggiata A Wave in the Ocean, la scuola fondata nel 2022 da Jane Campion a Wellington con il supporto di Netflix. Saranno presentati sette cortometraggi realizzati dagli allievi, guidati dalla regista due volte premio Oscar e dalla co-direttrice Philippa Campbell. In concorso nella sezione Orizzonti Corti anche Lion Rock di Nick Mayow e Prisca Bouchet. Campion terrà inoltre una masterclass esclusiva

A Wave in the Ocean: omaggio a Jane Campion e ai suoi allievi alla Mostra del Cinema

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 arriva un omaggio speciale a Jane Campion, regista due volte premio Oscar® e fondatrice della scuola di cinema A Wave in the Ocean, nata a Wellington nel 2022 con il supporto di Netflix. In programma sette cortometraggi realizzati dai suoi allievi e il corto Lion Rock, in concorso nella sezione Orizzonti Corti. Un evento che unisce formazione, talento e visione autoriale, nel segno del rinnovamento del cinema internazionale.

Sette voci, sette visioni, sette piccoli film nati da un’intensa formazione durata dodici mesi, dove la teoria è subito diventata prassi, e dove ogni giovane regista ha potuto contare sulla guida della stessa Campion e della co-direttrice Philippa Campbell. Un progetto reso possibile da Netflix, che ha finanziato l’intero percorso creativo.

“Mi ha colpito – racconta Jane Campion – il fatto che le condizioni che mi hanno permesso di diventare regista non esistano più, e forse non sono mai esistite in Nuova Zelanda.”

Quello che non c’era, Campion lo ha inventato: un’onda che travolge, scuote e crea. Un’onda di storie, di immagini, di giovani cineasti che si sono formati facendo, discutendo, sbagliando, imparando. Un’onda che adesso si infrange sul Lido di Venezia.