Notte degli Oscar 2022: seguila con noi e in TV su Sky Cinema. DIRETTA

Presentatrici: "Ci sarà un momento sull'Ucraina"

La diretta degli Oscar di stasera avrà un momento dedicato all'Ucraina. "Sarà uno spazio onesto e sentito, come devono essere trattati questi difficili momenti", hanno detto al New York Times Regina Hall e Wanda Skyes, due delle tre presentatrici della "notte delle stelle" in onda sulla Abc. La Hall e la Skyes non hanno precisato se il segmento includerà un collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come caldeggiato dalla terza conduttrice, Amy Schumer, che non ha partecipato all'intervista perché non si sentiva bene ("ma non è Covid", ha precisato l'Academy). Anche l'attore due volte premio Oscar Sean Penn ha spezzato una lancia per far parlare Zelensky: Penn ha minacciato di fondere in pubblico le sue statuette se si dovesse sapere che qualcuno si è opposto a dare spazio al leader ucraino durante la trasmissione.