Olivia Williams: "Mi dicevano che ero pazza, ma avevo tumore pancreas"

“Se qualcuno mi avesse diagnosticato la malattia nei quattro anni in cui dicevo di essere malata, invece di dirmi che ero in menopausa o che avevo la sindrome dell’intestino irritabile o che ero pazza (ho usato questa parola a ragion veduta, perché un medico mi ha indirizzata per una valutazione psichiatrica), allora un’operazione avrebbe potuto risolvere tutto e avrei potuto definirmi libera dal cancro, cosa che ora non potrò mai essere”. L’attrice Olivia Williams, 56 anni, che ha interpretato Camilla Parker-Bowles nella serie tv The Crown, ha rivelato al Times di aver ricevuto per quattro anni da dieci diversi medici diagnosi errate sulla malattia che l’ha colpita. Inizialmente i dottori avevano qualificato dolori muscolari, stanchezza cronica e diarrea persistente come sintomi di menopausa precoce, di sindrome dell’intestino irritabile e persino di disturbi psichiatrici. Soltanto nel 2018, dopo una reazione allergica allo champagne, ulteriori accertamenti avevano svelato la reale natura della patologia: una rara forma di tumore neuroendocrino al pancreas, che aveva ormai sviluppato metastasi al fegato.