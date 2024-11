Dune: Prophecy, il cast della serie tv. FOTO

1/22

Si espande l'universo di Dune, creato nel 1965 dallo scrittore Frank Herbert. Da lunedì 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva infatti Dune: Prophecy, la nuova serie tv HBO Original e Sky Exclusive in sei episodi che è ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides raccontata nei blockbuster di Denis Villeneuve. Emily Watson interpreta Valya Harkonnen, la madre superiora dell'ordine delle Bene Gesserit su Wallach IX, che giura di proteggere la Sorellanza e che è pronta a tutto per consolidare il suo potere

Dune: Prophecy, da oggi in esclusiva su Sky e NOW