Dune: Prophecy, da lunedì 18 novembre in esclusiva su Sky e NOW

Le origini della mitica setta delle Bene Gesserit nella serie che espande l’universo di “Dune”, creato da Frank Herbert. Con Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel e Mark Strong

Si espande l’universo di “Dune” creato dall'acclamato autore Frank Herbert: da lunedì 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva DUNE: PROPHECY, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides raccontata nei blockbuster di Denis Villeneuve.

Sei episodi da non perdere Co-prodotta con Legendary Television, la serie in sei episodi segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit. Dune: Prophecy è ispirata al romanzo "Sisterhood of Dune", scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Il cast Nel cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

Note di produzione Alison Schapker è showrunner e produttrice esecutiva. Diane Ademu-John ha co-sviluppato la serie ed è produttrice esecutiva. Anna Foerster ha prodotto e diretto diversi episodi, compreso il primo. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts sono i produttori esecutivi insieme all'autore del bestseller “Sisterhood of Dune” Brian Herbert, mentre Byron Merritt e Kim Herbert sono i produttori esecutivi per conto della Frank Herbert Estate. Il co-autore di “Sisterhood of Dune” Kevin J. Anderson è co-produttore. La serie è co-prodotta da HBO e Legendary Television, che produce anche il franchise cinematografico di cui sono già usciti due film acclamati dalla critica, il primo dei quali ha ottenuto sei premi Oscar®.

DUNE: PROPHECY| Dal 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW