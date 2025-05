Alice Bellagamba e Leonardo Plebani sono diventati genitori

Il post con la prima foto del piccolo Brando Evan

Alice Bellagamba è diventata mamma e il piccolo Brando Evan ha già rubato il suo cuore e quello del suo compagno Leonardo Plebani.

"Benvenuto al mondo Brando Evan Plebani, amore di mamma e papà", poche parole per racchiudere le emozioni a poche ore dalla nascita del bambino, che è avvenuta alle 00:44, come si legge dalla didascalia del post su Instagram. La foto, che contiene anche i dettagli sul peso e le misure del neonato (3, 480 KG per 51 cm), soddisfa la curiosità dei follower dell'artista, 71 mila solo su Instagram, piattaforma che la neomamma ha usato come diario della sua gravidanza, raccontata attraverso vari scatti col pancione in crescita.

Già da diverse settimane i follower della ex ballerina di Amici conoscevano il sesso del bambino e il nome scelto dai genitori, come provano le tante foto con accessori e vestitini personalizzati col nome del piccolo.

Tantissima la gioia dei fan e dei colleghi della neomamma che le stanno inviando via social i loro auguri per il nuovo arrivato.