I bambini vip nati nel 2024, dal figlio di Ultimo al figlio di Bieber

Tra le vip di casa nostra, una tra le prime a diventare mamma nel 2024 è stata Federica Pellegrini. L'ex campionessa olimpica di nuoto, reduce da Ballando con le Stelle, il 3 gennaio ha partorito Matilde, frutto del suo amore per Matteo Giunta. "Ho fatto il cesareo d’urgenza perché a 48 ore dalle contrazioni la bimba aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente, dopo tutte quelle ore ero esaurita, mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi", ha raccontato

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i primi mesi da genitori