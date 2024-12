Ultimo è diventato papà: è nato Enea, figlio di Jaqueline Luna

Enea, figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, è nato nella giornata di sabato 30 novembre, in un ospedale newyorchese. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, postando su Instagram l'impronta del suo piedino.

"La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", ha scritto il cantante, a corredo di quell'immagine colma di felicità.

La canzone per il figlio

Di diventare papà, Ultimo non vedeva l'ora. Quel bambino, lui e la fidanzata l'hanno cercato con decisione. “Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no”, scriveva su Instagram, annunciando ai fan la dolce attesa di Luna. Mentre, qualche giorno fa, ha fatto una dedica al suo Enea: “Avrai preso da me se a scuola sarai distratto, non ti auguro niente anzi ti auguro tutto. Scusa la confusione ma è bello così, ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui”.

Poi, è stata la volta di una canzone, La parte migliore di me. "Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”, spiegava, confermando il nome (Enea) già anticipato - per sbaglio - da Antonello Venditti.

Per far nascere il bambino, Ultimo e Luna sono volati a New York, insieme alla mamma di lui e alla sorella di lei. Perché New York? Perché amano quella città, e perché hanno deciso di godersi il momento circondati dalla privacy e dalla tranquillità.