Ultimo, la dedica al figlio su Instagram

Ultimo, il post su Instagram

A giugno Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato di aspettare un bambino, l’artista sul suo profilo Instagram: “Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no”.

Ora, Ultimo ha condiviso due scatti scrivendo una dedica che sembrerebbe indirizzata al nascituro: “Avrai preso da me se a scuola sarai distratto, non ti auguro niente anzi ti auguro tutto. Scusa la confusione ma è bello così, ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui”.