Jacqueline Luna Di Giacomo è nata a Roma il 10 marzo del 2000. È la seconda figlia di Heather Parisi nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. La sorella più grande Rebecca Jewel è nata, invece, dal matrimonio di sua mamma con Giorgio Manenti. Ha anche due fratelli gemelli più piccoli, Elizabeth e Dylan, avuti nel 2010 da Heather e Umberto Maria Anzolin. Dopo alcuni anni in cui ha vissuto a Hong Kong con la madre (Heather Parisi vive ancora lì con il compagno), Jacqueline ha deciso di tornare a Roma per finire la scuola e studiare recitazione. Oggi viaggia e vive tra la Capitale e Los Angeles e nel 2021 ha fondato Give Me? un brand di vestiti e abiti disegnati a mano che vende online.

La relazione con Ultimo

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, e Jacqueline Luna di Giacomo stanno insieme ufficialmente da tre anni. Si sono conosciuti su Instagram durante la pandemia, si sono incontrati e da quel momento non si sono più lasciati. Ultimo era reduce da una lunga relazione con Federica Lalli ma, quello con Jacqueline, è stato un colpo di fulmine. A marzo del 2021 hanno ufficializzato su Instagram la loro storia, poi sono arrivate le canzoni dedicate: Quel filo che ci unisce e Altrove. È proprio sulle note di Quel filo che ci unisce che il cantante ha chiamato la propria amata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per annunciare a tutti che diventeranno genitori. In Altrove, invece, (uscita il 10 maggio 2024) entrambi sono protagonisti del videoclip ufficiale come coppia."Non potremmo essere più diversi, eppure c'è qualcosa di così simile che ci accomuna e ci unisce... Non ho ancora capito cosa sia... Spero non basti una vita": queste le parole che, qualche mese fa, il cantante scriveva su Instagram.