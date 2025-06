Pattini e Acciaio, al cinema il film sul Maradona dell'hockey

Il film scritto e diretto da Rossella De Venuto e presentato al 15° Bif&st nella sezione “ItaliaFilmFest/Doc”, sarà proiettato mercoledì 18 alle ore 19 al Cinemino di via Seneca a Milano. In un racconto corale, Pattini e Acciaio è la storia di un paese di pescatori e contadini del Sud Italia che, tra gli anni Sessanta e Ottanta, grazie al miracolo industriale perseguito da un visionario imprenditore locale, si è rivelato una realtà eccezionale, tanto nel settore siderurgico quanto in quello sportivo

La sinossi

La storia, interpretata da Pino Marzella, Gianni Massari, Francesco Frasca, Giuseppe Di Girolamo e Tommaso Colamaria, è quella di un paese del sud Italia, Giovinazzo e della sua squadra di hockey su pista, uno sport da sempre dominato dalle città del nord Italia. La squadra è voluta dall’ingegner Michele Scianatico, presidente dello stabilimento Acciaierie Ferriere Pugliesi, polo industriale dell’industria siderurgica sin dagli anni ’20. L’allenatore della squadra è Gianni Massari, campione di pattini a rotelle, che viene assunto come capo del personale della fabbrica e animatore del settore sportivo. Nel 1973 la squadra AFP Giovinazzo è promossa in serie A. Da quel momento la sua scalata è irresistibile. Con capitano Francesco Frasca, vince il campionato italiano nel 1979 e il titolo europeo nel 1980, contro la squadra spagnola del Sentmenat (Barcellona), in una partita leggendaria disputatasi proprio a Giovinazzo, dove ribalta un incredibile risultato iniziale. In una squadra di campioni il fuoriclasse è Pino Marzella, classe 1961, considerato uno dei giocatori di hockey su pista più forti di tutti tempi, “il Maradona dell’hockey.” Pino ha vinto praticamente tutto quello che poteva vincere, compresi due campionati del Mondo con la Nazionale italiana. Per otto anni capocannoniere e Stecca d’oro fino al punto che a trent’anni ha smesso di giocare per mancanza di motivazione diventando allenatore.



La sua storia eccezionale di campione funambolico, sanguigno e geniale, si intreccia, indissolubilmente, con la storia altrettanto unica delle Acciaierie Ferriere Pugliesi che ha fatto di Giovinazzo, da sempre un piccolo borgo di contadini e pescatori, uno dei comuni del Mezzogiorno d’Italia con il più alto indice di industrializzazione negli anni ’60 e ’70 dando lavoro a 1.200 dei suoi abitanti. Il film, in un racconto corale, vuole essere un affresco fedele alla storia di quegli anni, di un Meridione in crescita e in cerca di affermazione. Un mondo se vogliamo allora ancora arcaico ed ai margini del panorama nazionale. Un mondo in cui l’antagonismo fra Nord e Sud Italia è acceso e, a volte, doloroso. È la storia di un paese che arriva ad influenzare con i suoi campioni l’intera nazione e che si ritrova improvvisamente sotto i riflettori internazionali vincendo ben due Mondiali. Al tempo stesso è la favola di un ragazzo pieno di talento che dal nulla arriva a confrontarsi con i campioni del mondo del suo sport, conquistando qualsiasi traguardo.