Noyz Narcos in concerto, le date del 2026

Il rapper romano sarà protagonista di due appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile all’Unipol Forum di Milano. Il nuovo album Funny Games ha debuttato direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia
Reduce dal grande successo del nuovo album Funny Games, Noyz Narcos sarà in concerto nei palazzetti. Il rapper romano ha annunciato due appuntamenti live in programma a Milano e a Roma nel 2026. I biglietti degli spettacoli sono già in vendita.
noyz narcos in concerto, gli appuntamenti del 2026
Nel giorno del suo quarantaseiesimo compleanno, Noyz Narcos ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti. Come rivelato con un post sul suo profilo Instagram che conta più di 850.000 follower, il rapper sarà protagonista di due appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile all’Unipol Forum di Milano. I biglietti degli spettacoli sono già in vendita.
Venerdì 28 novembre il rapper ha pubblicato il nuovo progetto discografico Funny Games: "Dio lo sa bene io chi sono e io so bene chi è lui. Quello che non ho mai detto a nessuno, riesco a dirlo solo qui, dentro a un microfono". Il rapper ha aggiunto: "Dopo vent’anni lo stesso sangue scorre ancora nei miei versi".
Il lavoro ha debuttato direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. L’artista ha commentato: “Siamo al top di tutte le classifiche. Grazie a tutti. Il meglio deve ancora venire".
Approfondimento
Noyz Narcos, esce il nuovo album Funny Games
Noyz Narcos è tra le figure più popolari della scena rap italiana. Dopo essersi affermato con il collettivo TruceKlan, nel 2005 il rapper ha pubblicato il primo album solista Non dormire. Tra i suoi lavori più noti troviamo Monster del 2013 ed Enemy del 2018. Nel 2015 Noyz Narcos ha lanciato Localz Only con Fritz da Cat, mentre nel 2023 il rapper e Salmo hanno firmato il joint album Cult, arrivato sul gradino più alto del podio della classifica settimanale FIMI.
Nel corso degli anni Noyz Narcos ha collaborato con numerosi artisti, tra i quali Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Achille Lauro, Rkomi, Neffa, Lazza, Gazzelle e Rocco Hunt (FOTO).
Approfondimento
Salmo e Noyz Narcos, al via l’Hellraisers Tour: “Dovete avere sogni"
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno