Noyz Narcos in concerto, le date del 2026

Il rapper romano sarà protagonista di due appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile all’Unipol Forum di Milano. Il nuovo album Funny Games ha debuttato direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia

Reduce dal grande successo del nuovo album Funny Games, Noyz Narcos sarà in concerto nei palazzetti. Il rapper romano ha annunciato due appuntamenti live in programma a Milano e a Roma nel 2026. I biglietti degli spettacoli sono già in vendita.

noyz narcos in concerto, gli appuntamenti del 2026

Nel giorno del suo quarantaseiesimo compleanno, Noyz Narcos ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti. Come rivelato con un post sul suo profilo Instagram che conta più di 850.000 follower, il rapper sarà protagonista di due appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile all’Unipol Forum di Milano. I biglietti degli spettacoli sono già in vendita.

Venerdì 28 novembre il rapper ha pubblicato il nuovo progetto discografico Funny Games: "Dio lo sa bene io chi sono e io so bene chi è lui. Quello che non ho mai detto a nessuno, riesco a dirlo solo qui, dentro a un microfono". Il rapper ha aggiunto: "Dopo vent’anni lo stesso sangue scorre ancora nei miei versi".

Il lavoro ha debuttato direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. L’artista ha commentato: “Siamo al top di tutte le classifiche. Grazie a tutti. Il meglio deve ancora venire".