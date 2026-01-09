Gomorra - Le Origini, stasera gli episodi 1 e 2. Le anticipazioni

Debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Gomorra – Le Origini , il prequel che racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano nella Napoli del 1977. Tra sogni di riscatto, criminalità nascente e un amore destinato a segnare per sempre il suo destino, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya riporta lo sguardo alle radici della saga. Nei primi episodi l’incontro con Angelo ’A Sirena e l’ingresso in un mondo dove ogni desiderio ha un prezzo. La regia è di Marco D’Amore .

La serie racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano. La storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, fra sogni troppo grandi, per sé e i suoi amici, e un primo amore folle e appassionato, quello per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna.

Prima della storia che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Debutta finalmente venerdì, 9 gennaio, coi primi due episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW GOMORRA – LE ORIGINI , attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano.

Marco D’Amore , anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è c reata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano , ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.

Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie. Con lui nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere «fedeli» che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; Antonio Buono , Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca , Mattia Francesco Cozzolino , Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivament e Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano . E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.

Dal romanzo alla serie

Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, GOMORRA – LE ORIGINI è tratta dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’amore.

Da venerdì prossimo la serie andrà su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana (in onda tutti i venerdì su Sky Atlantic), fino al 6 febbraio. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.