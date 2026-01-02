Gomorra - Le Origini, quando esce la nuova serie e cosa sapere

Pietro (15) - LUCA LUBRANO. Cresciuto senza padre né madre insieme ad una sorta di zia e ai suoi due figli, vive con loro in una condizione di estrema povertà ai confini di Secondigliano. Tra piccoli furti e lavoretti, sogna una vita diversa: donne, auto, cene eleganti. Ma il suo desiderio più grande è diventare come Angelo ‘A Sirena, il re del quartiere. Quando entra nel suo mondo, però, scopre che dietro quella facciata luccicante si nasconde un lato oscuro e si chiede se quel sogno valga davvero la pena o se sia l’amore per una giovane Imma a potergli offrire la vera salvezza.

Angelo ‘A Sirena (25) - FRANCESCO PELLEGRINO. Bellissimo e magnetico, è tutto ciò che Pietro sogna di diventare: audace, carismatico, il vero re di Secondigliano. Gestisce una bisca, un negozio di abbigliamento americano e guida una Mustang blu e sembra invincibile. In realtà, è solo un sottoposto dei Villa, un’antica famiglia camorrista del centro di Napoli, che a lui lascia in gestione la periferia. Cresciuto con un vecchio zio dopo la morte dei genitori, Angelo è un uomo solo, che non desidera altro che emergere dal giogo dei Villa e che riconosce in Pietro la sua stessa solitudine ed ambizione.

‘O Paisano (35) - FLAVIO FURNO. Dal carcere dove è “ingiustamente recluso”, riesce a capire i bisogni dei detenuti, degli ultimi dimenticati dal sistema dei clan che li ha sfruttati e abbandonati, diventandone una guida. È ascoltato e rispettato come si fa con i profeti e nei corridoi del carcere raccoglie velocemente un esercito di affiliati che gli giurano cieca fedeltà. E grazie a sua sorella, Anna, il suo verbo raggiunge anche le strade di Napoli, dove le sue idee di un nuovo umanesimo camorrista iniziano a fare breccia, contro l’antico e superato sistema criminale.

Anna (35) - VERONICA D’ELIA. È la sorella di ‘O Paisano, ma per lei il boss non è solo un fratello, è una guida da seguire con cieca fedeltà. Come una voce che dal carcere di Poggioreale si allunga sulla città di Napoli, Anna diffonde il verbo di suo fratello e ne mette in atto i piani con lucida e spietata capacità strategica. All’apparenza innocua, Anna è destinata a diventare una figura con cui i boss di Napoli saranno costretti a fare i conti.

Imma Ajeta (15) - TULLIA VENEZIA. Figlia di due gioiellieri di Corso Secondigliano, Imma vive nella parte più ricca del quartiere e sta già pianificando di trasferirsi a New York per frequentare la scuola che ha sempre desiderato. Convinta che ogni sogno si possa realizzare, presto Imma si renderà conto che non per tutti è così. Perché non tutti hanno il privilegio di poter sognare, come la sua amica Annalisa, soggiogata dal marito, o Pietro, che è pronto anche a rinunciare a lei, pur di non trascinarla in quel mondo spietato da cui proviene.

Michele Villa (22) - RENATO RUSSO. Detto ‘O Santo, è l’erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è uno dei boss più importanti del centro storico e sotto al suo regno è suddito anche Angelo che gestisce per lui la provincia di Secondigliano. ‘O Santo è strategico, doppiogiochista, capace di sorriderti mentre ti stringe la mano e con l’altra ti pugnala, ma soprattutto ‘O Santo è ambizioso e mal sopporta di dover seguire la visione tradizionalista del padre. Lui il futuro lo vede già e farà di tutto per metterlo in pratica, anche alle spalle di Don Antonio, se necessario.

Corrado Arena (35) - BIAGIO FORESTIERI. È il re del contrabbando e senza di lui, a Napoli, nessuno si accenderebbe una sigaretta. In città è una leggenda: alla guida di un motoscafo non ha rivali, ha una villa a Posillipo da cui si domina il golfo di Napoli fino al Vesuvio e tutti i boss della città gli portano rispetto. Ma vuole di più e ben presto trova in Angelo un valido alleato per perseguire nuovi e ambiziosi progetti e riscrivere gli equilibri criminali della città in suo favore.

Annalisa Magliocca (21) - FABIOLA BALESTRIERE. La giovane Scianel, fiera e bellissima, ha poco più di vent’anni, ha già un figlio ed è sposata con un uomo molto più grande di lei, che la ritiene una sua proprietà da picchiare o da possedere a piacimento a seconda delle necessità. E Annalisa non ci può fare nulla, perché quell’uomo, suo marito, è un uomo che conta a Secondigliano ed è intoccabile. Nessuno l’aiuterà. E così si rifugia tra i suoi profumi, le sue essenze e qualche chiacchiera con la sua amica Imma, aspettando il giorno in cui tutto questo dolore finirà.

Manuele (Mattia Francesco Cozzolino), Lello (Antonio Del Duca), Toni (Junior Rancel Rodriguez Arcia) e Fucariello (Antonio Incalza) sono gli inseparabili amici di Pietro e insieme vivono le avventure più rocambolesche. Pietro è cresciuto sotto lo stesso tetto di Manuele Caputo (17), sveglio e con la risposta sempre pronta, e Lello Caputo (16), il fratello minore, che da sempre sogna di giocare a calcio in serie A. Oltre a questi due “fratelli” acquisiti, fanno parte del gruppo anche Toni (15), tanto generoso quanto spericolato, e Fucariello (9), un orfanello sempre alla ricerca di qualche guaio e di qualcosa da mettersi nello stomaco.

Tullia Venezia è la giovane Imma in Gomorra - Le origini - Foto di Marco Ghidelli