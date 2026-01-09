Togo - una grande amicizia, la vera storia del film stasera in tv

Venerdì 9 gennaio va in onda su Rai 3 Togo - Una grande amicizia, film del 2019 con Willem Defoe nei panni del musher norvegese Leonhard Seppala.

La storia vera di Leonhard Seppala

La vera storia di Leonhard Seppala, raccontata nel film Togo – Una grande amicizia, affonda le radici in uno degli episodi più eroici e meno conosciuti della storia americana: la corsa del siero del 1925 in Alaska.

Leonhard Seppala era un musher norvegese, emigrato negli Stati Uniti, considerato uno dei più grandi allevatori e conduttori di cani da slitta del suo tempo. Taciturno, severo e profondamente legato ai suoi animali, vedeva nei cani non semplici strumenti di lavoro, ma veri compagni di vita. Tra tutti, uno spiccava per intelligenza e determinazione: Togo, un husky siberiano apparentemente troppo piccolo e fragile per affrontare imprese estreme.

Nel gennaio del 1925, la città di Nome fu colpita da una grave epidemia di difterite. L’unico modo per salvare la popolazione era trasportare rapidamente un siero salvavita attraverso centinaia di chilometri di territorio ghiacciato, in condizioni climatiche proibitive. Seppala e Togo furono incaricati di percorrere la tratta più lunga e pericolosa dell’intero tragitto.

Contrariamente a quanto spesso raccontato, Seppala e Togo coprirono oltre 400 chilometri, affrontando bufere di neve, temperature sotto i -40 gradi e il rischio costante di perdersi sul mare ghiacciato. Fu proprio la straordinaria capacità di orientamento di Togo a salvare la spedizione in uno dei momenti più critici, quando Seppala si affidò completamente al suo cane per attraversare il Norton Sound.

Il film rende giustizia a questa impresa, restituendo visibilità a Togo, spesso messo in ombra dalla fama di Balto, che guidò l’ultima tratta. Ma senza il coraggio, la resistenza e l’intesa profonda tra Leonhard Seppala e Togo, quella corsa contro il tempo non avrebbe mai avuto successo.