I look più belli visti al Festival di Sanremo 2026, da Mara Sattei a Bianca Balti. FOTO

Musica fotogallery
15 foto
©Getty

Dai tubini di Levante ai completi western di J-Ax, passando per gli abiti bianchi di Arisa ai capi in pelle di Laura Pausini. Il 76esimo Festival ha dato molti spunti di discussione agli appassionati di moda che per cinque sere (sei, se si conta il Green Carpet) hanno scelto i loro protagonisti preferiti, per una gara di stile parallela a quella canora. Ecco chi, secondo noi, ha proposto il guardaroba più interessante

A cura di Vittoria Romagnuolo

    Spettacolo: Ultime notizie

    Sanremo 2026, i vincitori e i concorrenti ospiti a Domenica In

    live Musica

    Domenica 1º marzo, fino alle ore 19.55, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo va in onda...

    Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027

    Musica

    A confermate le voci circolate nelle scorse ore è stato Carlo Conti, durante la finale di questa...

    Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu"

    Spettacolo

    L'attore e regista romano ha dedicato al vincitore del Festival di Sanremo 2026 un messaggio...