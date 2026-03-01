10/15 ©Getty

Qualcuno l'ha criticata: troppo nuda per il palco di Sanremo. Irina Shayk è andata per la sua strada. Del resto, sulle più grandi passerelle del mondo, quelle che la ospitano da oltre venti anni, ha sfilato molto più nuda di così (e per la moda è assolutamente una cosa normale). La supermodella russa ha fatto una serie di scelte d'archivio collaudate per lei, che è stato bellissimo rivedere per una sera. Tutti abiti di Riccardo Tisci, amico e stilista, nei suoi anni da Givenchy e Burberry.

Sanremo 2026, i voti agli abiti della terza serata, da Irina Shayk a Malika Ayane. FOTO