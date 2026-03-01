I look più belli visti al Festival di Sanremo 2026, da Mara Sattei a Bianca Balti. FOTO
Dai tubini di Levante ai completi western di J-Ax, passando per gli abiti bianchi di Arisa ai capi in pelle di Laura Pausini. Il 76esimo Festival ha dato molti spunti di discussione agli appassionati di moda che per cinque sere (sei, se si conta il Green Carpet) hanno scelto i loro protagonisti preferiti, per una gara di stile parallela a quella canora. Ecco chi, secondo noi, ha proposto il guardaroba più interessante
A cura di Vittoria Romagnuolo