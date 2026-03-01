Offerte Sky
Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani Fall/Winter 2026-27. FOTO

Spettacolo fotogallery
14 foto
©Getty

Dopo la collezione Emporio Armani disegnata a quattro mani con Leo Dell'Orco, arriva la prima prova in solitaria di Silvana Armani a Milano per il prossimo Autunno/Inverno, una stagione che vede protagonista una donna portavoce di una femminilità morbida e molto contemporanea. Il blu profondo e il vinaccia sostituiscono il nero. Le modelle sfilano sulla voce di Mina che ha omaggiato Re Giorgio con la cover di un brano di Fausto Leali

A cura di Vittoria Romagnuolo

