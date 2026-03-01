6/14 ©Getty

Seta, crêpe e velluto vengono impiegati per realizzare pantaloni, bluse e giacche fluide che accarezzano il corpo. Qua e là si scorgono echi di paesaggi lontani, luoghi esotici nei quali lo stilista Giorgio Armani portava il suo pubblico nelle sue presentazioni. Per Silvana Armani il viaggio è nello spirito e nel tempo, in un qui e ora ben consapevole di ciò che è stato, da rendere sempre più desiderabile.