Sanremo 2026, i meme più divertenti del Festival di quest'anno. FOTO

E concludiamo la carrellata di meme più indimenticabili, esilaranti e coinvolgenti di questo Sanremo 2026 appena conclusosi con il vincitore assoluto della kermesse: Sal Da Vinci, che ha vinto sia in gara sul palco dell'Ariston sia in rete, su quello che è un palco parallelo non meno importante. Qui si ironizza sul fatto che Sal Da Vinci da oggi in poi sarà il simbolo numero uno dei matrimoni, facendo di tutto, compreso il cameriere (in questo caso per via della giacca bianca).

Lo speciale del Festival di Sanremo 2026