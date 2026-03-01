Offerte Sky
Sanremo 2026, i meme più divertenti del Festival di quest'anno. FOTO

Musica fotogallery
46 foto
Immagini da Facebook, Instagram e X

Da Bocelli a cavallo paragonato a Gandalf ai "festini bilaterali" di Elettra Lamborghini, dai guanti di Pausini con cui si lavano i piatti al pianto finale di Sal Da Vinci fino ai capelli di Chiello accostati alle orecchie lupesche di Lupo Lucio della Melevisione, qui c'è il best of dell'ironia della rete a tema Festival. Tra Mecna tramutato in Vecna di Stranger Things e i look in stile parquet e tende di Dargen D'Amico, un mix del meglio del Festival, serata per serata

di Camilla Sernagiotto

