Sanremo 2026, i meme più divertenti del Festival di quest'anno. FOTO
Da Bocelli a cavallo paragonato a Gandalf ai "festini bilaterali" di Elettra Lamborghini, dai guanti di Pausini con cui si lavano i piatti al pianto finale di Sal Da Vinci fino ai capelli di Chiello accostati alle orecchie lupesche di Lupo Lucio della Melevisione, qui c'è il best of dell'ironia della rete a tema Festival. Tra Mecna tramutato in Vecna di Stranger Things e i look in stile parquet e tende di Dargen D'Amico, un mix del meglio del Festival, serata per serata
di Camilla Sernagiotto