Ciò che ha contraddistinto il suo percorso all’Ariston di Sanremo sono i contenuti che ha deciso di affrontare nei brani da lui scritti e interpretati. Nel 2022 porta Dove si balla, un brano - che presto diventa una hit - che riflette sul post-pandemia e sul bisogno collettivo di leggerezza e ritorno alla vita. Due anni dopo partecipa con Onda Alta e affronta il tema dell’immigrazione con grande rispetto e umanità e in parallelo anima la piazza con Edicola Dargen, un progetto quotidiano con fumetti, incontri e dibattiti sui temi più urgenti del momento. Quest’anno ha deciso di affrontare un tema complesso e inflazionato, di cui molti hanno paura: l’intelligenza artificiale. I temi che ha deciso di affrontare sono diversi ma tutti accumunati da un comune denominatore: l’artista ha deciso di sfruttare il palco di Sanremo per affrontare temi di grande rilevanza per la contemporaneità.

