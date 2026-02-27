Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso a Sanremo 2026, il duetto e la cover di Su di noiSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (LA DIRETTA ) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Dargen D’Amico fra i 30 artisti in gara con il brano AI AI, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Su di noi accompagnato da Pupo e Fabrizio Bosso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
Dargen D’Amico a Sanremo
Ciò che ha contraddistinto il suo percorso all’Ariston di Sanremo sono i contenuti che ha deciso di affrontare nei brani da lui scritti e interpretati. Nel 2022 porta Dove si balla, un brano - che presto diventa una hit - che riflette sul post-pandemia e sul bisogno collettivo di leggerezza e ritorno alla vita. Due anni dopo partecipa con Onda Alta e affronta il tema dell’immigrazione con grande rispetto e umanità e in parallelo anima la piazza con Edicola Dargen, un progetto quotidiano con fumetti, incontri e dibattiti sui temi più urgenti del momento. Quest’anno ha deciso di affrontare un tema complesso e inflazionato, di cui molti hanno paura: l’intelligenza artificiale. I temi che ha deciso di affrontare sono diversi ma tutti accumunati da un comune denominatore: l’artista ha deciso di sfruttare il palco di Sanremo per affrontare temi di grande rilevanza per la contemporaneità.
Chi è Fabrizio Bosso
La musica è sempre stata una grande passione della sua famiglia. Fabrizio Bosso, noto trombettista torinese classe 1973, inizia a suonare lo strumento all’età di 5 anni grazie al papà. Grande fan di artisti del calibro di Clifford Brown, Miles Davis e Dizzy Gillespie, a 15 anni ottiene il diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, per poi completare la sua formazione al St. Mary's College di Washington. Nel corso della sua carriera ha suonato con orchestre prestigiose dalla London Symphony alla Eastman Jazz Orchestra. Nel 1999 viene premiato come Miglior Nuovo Talento jazz italiano dalla rivista Musica Jazz, e nel 2011 riceve il riconoscimento di miglior trombettista dell'anno dal JazzIt Awards, premio che otterrà più volte nel corso della carriera. Con Blue Note pubblica nel 2007 You’re Changed diretto da Silvestri e registrato in quartetto con Lussu, Bulgarelli, Tucci, due anni dopo è la volta di Stunt con Salis grazie a cui vince il Top Jazz come miglior disco dell’anno e poco dopo fonda con Minetto e Marsico lo Spiritual Trio. Il gruppo pubblica tre album dal 2010 al 2019. Nel 2024 pubblicIl cielo è pieno di stelle, album tributo a Pino Daniele insieme al pianista Julian Oliver Mazzariello, mentre nel 2025 escono due nuovi progetti: Welcome back con lo Spiritual Trio e Desde cuando con il sassofonista Javier Girotto.
Pupo e Su di noi
Pupo non ha bisogno di presentazioni. Enzo Ghinazzi all’anagrafe ha esordito come cantautore per l’etichetta Baby Records che scelse per lui il suo attuale pseudonimo. Tra i suoi grandi successo Ti scriverò e Su di noi con cui si è classificato in terza posizione al Festival di Sanremo nel 1980 e Sarà perchè ti amo, brano che ha riscosso un grande successo dopo la partecipazione dei Ricchi e Poveri a Sanremo nel 1981. Con oltre venti milioni di album venduti e undici dischi d’oro - dopo un periodo lontano dai riflettori -, nel 2009 torna a Sanremo con L’opportunità insieme a Paolo Belli e Youssou N'Dour, e nel 2010 con Italia amore mio in trio con Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici, conquistando il secondo posto. Nel 2026 torna a Sanremo con una nuova versione di Su di noi, il brano che oltre quarant'anni fa lo aveva reso celebre. Il significato del brano ruota attorno a una storia d'amore che tutti consideravano sbagliata, ma che i due protagonisti hanno vissuto seguendo il proprio istinto. Il messaggio centrale è quello di vivere il momento, godendo di ciò che la vita offre giorno per giorno, senza lasciarsi sopraffare dai dubbi sul futuro.
Testo di Su di noi
Su di noi
Ci avresti scommesso tu
Su di noi
Mi vendi un sorriso tu
Se lo vuoi
Cantare, sognare, sperare così
Su di noi
Gli amici dicevano, "No, vedrai
È tutto sbagliato"
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L'amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Lontano dal mondo, portati dal vento
Non chiedermi dove si va
Noi due respirando lo stesso momento
Poi fare l'amore qua e là
Mi stavi vicino e non mi accorgevo
Di quanto importante eri tu
Adesso ci siamo
Fai presto, ti amo
Non perdere un attimo in più
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L'amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Se tu vuoi volare
Ti porto lontano, nei campi di grano
Che nascono dentro di me
Nei sogni proibiti di due innamorati
Nel posto più bello che c'è
Lontano dal mondo, portati dal vento
Respira la tua libertà
Giocare un momento, poi corrersi incontro
Per fare l'amore qua e là
Su di noi
Nemmeno una nuvola
Su di noi
L'amore è una favola
Su di noi
Se tu vuoi volare
Mi stavi vicino e non mi accorgevo
Di quanto importante eri tu
Adesso ci siamo
Fai presto, ti amo
Non perdere un attimo in più
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Di te non mi stanco mai
Su di noi
Ancora una volta, dai
Su di noi
Di te non mi stanco mai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Noi, solo noi
Su di noi, solo noi
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Noi, solo noi
Su di noi, solo noi
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai
