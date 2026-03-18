Morgane Detective Geniale, trama e cast della quinta e ultima stagione da stasera in tvSerie TV
Introduzione
Da mercoledì 18 marzo la serie tv torna in prima serata su Rai 1 con la quinta e ultima stagione, composta da quattro puntate (l'episodio conclusivo è previsto per l'8 aprile)
Quello che devi sapere
Di cosa parla la serie
Morgane Alvaro è una donna di 38 anni con un QI di 160, madre single di tre figli, che lavora come donna delle pulizie. Un giorno, mentre pulisce la stazione di polizia di Lille, risolve per caso un caso complicato grazie alla sua intelligenza eccezionale. Assunta come consulente esterna dalla divisione investigazioni criminali, inizia a collaborare con il commissario Karadec risolvendo casi di omicidio con un approccio geniale, eccentrico e spesso irriverente.
Da dove riparte la quinta stagione
L'ultima stagione si apre con la scoperta che il padre del piccolo Léo, ultimo figlio di Morgane, è il comandante Adam Karadec. I due colleghi si ritrovano così a stravolgere il loro rapporto. Le cose si complicano ulteriormente quando Morgane perde la casa e si trasferisce da Karadec insieme ai suoi figli.
La trama dei primi due episodi
Nel primo episodio, Dal basso verso l'alto, Morgane affronta il ritorno al lavoro dopo il congedo di maternità in mezzo al caos totale. Nel secondo, Galatea, un incidente stradale si rivela essere un omicidio: è il primo giorno di Léo all'asilo nido e Karadec fatica a staccarsi dal neonato, arrivando persino a portarlo sulla scena del crimine.
Il cast
Il cast di Morgane Detective Geniale 5 è composto dai personaggi storici della serie: Audrey Fleurot nei panni di Morgane, Mehdi Nebbou in quelli di Adam Karadec, Bruno Sanches come Gilles Vandraud, Marie Denarnaud nei panni di Céline Hazan, Bérangère McNeese come Daphné Forestier e Cypriane Gardin in quelli di Théa.
Il remake americano
La serie ha ispirato un remake americano di successo, High Potential, attualmente alla sua seconda stagione su ABC e già rinnovato per una terza, con Kaitlin Olson nei panni della protagonista. In Italia è disponibile su Disney+, ed è visibile anche su visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.