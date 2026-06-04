Ambientata nel 1899, la narrazione della serie televisiva Montmartre prende forma nella capitale francese e segue tre destini destinati a intrecciarsi in modo inatteso. Al centro della storia c’è Céleste Tessandier, ballerina di cabaret che si trova a fronteggiare una vicenda familiare drammatica: dopo la morte violenta del padre e la scomparsa dei fratelli, decide di sostenere economicamente le indagini accettando una scelta professionale estrema e controversa per l’epoca, finendo così al centro di uno scandalo pubblico. Questa decisione le consente però di ingaggiare un investigatore e di dare nuovo impulso alla ricerca, aprendo scenari complessi e imprevedibili.

Le sue indagini la conducono progressivamente verso due figure chiave: Arsène Larcourt e Rose Joubert. Il primo è l’erede di una potente famiglia industriale legata alla produzione automobilistica, diviso tra le aspettative imposte dal casato e il rifiuto di un matrimonio combinato, mentre tenta di affermare liberamente la propria identità affettiva. Rose, invece, è una giovane lavandaia intrappolata in una condizione di sfruttamento, costretta dal compagno a lavorare in un bordello e determinata a sottrarsi a una realtà opprimente. I tre protagonisti, pur ignari del legame che li unisce, si muovono verso un nodo segreto che finirà per cambiare radicalmente il corso delle loro vite.

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