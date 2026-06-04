Montmartre, trama e cast della fiction francese targata Belle Époque in tv staseraSerie TV
Introduzione
Giovedì 4 giugno 2026, in prima serata e in prima visione su Canale 5, arriva la serie televisiva francese Montmartre. Il progetto, già accolto con favore dalla critica, trasporta lo spettatore nella Parigi di fine Ottocento e utilizza l’ambientazione della Belle Époque come sfondo per affrontare questioni che conservano una forte attualità, tra cui il desiderio di emancipazione femminile, le fragilità della condizione sociale e le dinamiche legate all’identità sessuale.
Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere della serie tv Montmartre, dalla trama al cast. Intanto potete guardare il trailer ufficiale dell'opera nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
Ambientata nel 1899, la narrazione della serie televisiva Montmartre prende forma nella capitale francese e segue tre destini destinati a intrecciarsi in modo inatteso. Al centro della storia c’è Céleste Tessandier, ballerina di cabaret che si trova a fronteggiare una vicenda familiare drammatica: dopo la morte violenta del padre e la scomparsa dei fratelli, decide di sostenere economicamente le indagini accettando una scelta professionale estrema e controversa per l’epoca, finendo così al centro di uno scandalo pubblico. Questa decisione le consente però di ingaggiare un investigatore e di dare nuovo impulso alla ricerca, aprendo scenari complessi e imprevedibili.
Le sue indagini la conducono progressivamente verso due figure chiave: Arsène Larcourt e Rose Joubert. Il primo è l’erede di una potente famiglia industriale legata alla produzione automobilistica, diviso tra le aspettative imposte dal casato e il rifiuto di un matrimonio combinato, mentre tenta di affermare liberamente la propria identità affettiva. Rose, invece, è una giovane lavandaia intrappolata in una condizione di sfruttamento, costretta dal compagno a lavorare in un bordello e determinata a sottrarsi a una realtà opprimente. I tre protagonisti, pur ignari del legame che li unisce, si muovono verso un nodo segreto che finirà per cambiare radicalmente il corso delle loro vite.
Cast e personaggi
La serie tv Montmartre vede nel ruolo di Céleste Tessandier l’attrice francese Alice Dufour, il cui percorso professionale è passato inizialmente attraverso la ginnastica ritmica, disciplina nella quale ha raggiunto livelli agonistici rilevanti, per poi proseguire nel mondo della moda e della pubblicità, fino all’approdo alla recitazione per cinema e televisione.
Il personaggio di Arsène Larcourt è affidato a Victor Meutelet, interprete che ha mosso i primi passi sullo schermo nel 2014, per poi consolidare la propria presenza in diverse produzioni televisive di successo. La figura di Rose Joubert è invece interpretata dall’attrice parigina Claire Romain, cresciuta professionalmente all’interno dell’ambiente cinematografico fin dalla giovane età.
Completano il cast di Montmartre nomi noti del panorama francese come Thibault de Montalembert, Hugo Becker, Pablo Pauly e Mathilde Seigner, a conferma di un ensemble corale costruito per sostenere una narrazione ampia e stratificata.
Produzione e aspetti tecnici
La serie Montmartre è diretta dal regista Louis Choquette e si inserisce nel solco del dramma storico di produzione francese, con un’attenzione particolare alla ricostruzione dell’atmosfera della Parigi di fine XIX secolo.
L’impianto produttivo punta a restituire il fascino e le contraddizioni della Belle Époque, facendo da cornice a una storia che intreccia tensione narrativa e dimensione sociale.
Accoglienza e distribuzione
Fin dal suo debutto, Montmartre è stata accolta positivamente dalla critica, che ne ha sottolineato la capacità di coniugare intrattenimento e tematiche contemporanee attraverso un contesto storico accuratamente ricostruito.
La messa in onda italiana è prevista su Mediaset attraverso Canale 5, mentre la visione in streaming e on demand sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, che accompagna la diffusione della serie anche in modalità digitale.