L'ultima missione: Project Hail Mary, trama e cast del film con Ryan Gosling al cinemaCinema
Introduzione
L'ultima missione: Project Hail Mary, pellicola sci-fi di Phil Lord e Christopher Miller, arriva nei cinema italiani da giovedì 19 marzo. Tratta dal romanzo omonimo di Andy Weir, è una storia che si svolge nello spazio profondo con protagonista Ryan Golsing, interprete di un insegnante di scienze alle prese con un improbabile salvataggio della Terra. Nel cast anche Sandra Hüller, la candidata all'Oscar per Anatomia di una caduta.
Quello che devi sapere
L'ultima missione: Project Hail Mary, quando esce e dove vederlo
L'ultima missione: Project Hail Mary è un film del 2026 diretto da Phil Lord e Christopher Miller e sceneggiato da Drew Goddard, il candidato all'Oscar per la scrittura del film Sopravvissuto - The Martian (2015).
La trama fantascientifica è tratta dal romanzo Project Hail Mary di Andy Weir pubblicato nel 2021.
Prodotto da Amazon MGM Studios, il film, uno dei titoli di spicco della programmazione nelle sale nazionali del mese di marzo (TUTTI I FILM IN USCITA), debutta il 19 marzo, distribuito da Eagle Pictures per Sony Pictures.
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La trama de L'ultima missione: Project Hail Mary
Il mondo sta finendo e l'umanità è chiamata a studiare una soluzione per evitare la catastrofe.
Ryland Grace (Ryan Golsing) è un insegnante di scienze che viene chiamato a diventare il responsabile di una missione interstellare per studiare il misterioso agente che sta scatenando la distruzione dei pianeti dell'universo, un patogeno che minaccia di estinguere il Sole nel giro di trent'anni.
Grace si risveglia su un'astronave, nello spazio profondo. Completamente da solo e senza memoria, deve capire come muoversi e cosa fare. Unico interlocutore, Mary, il sistema dell'astronave madre.
Almeno fino a quando non scopre che fuori dall'astronave c'è una forma di vita aliena, che il Dottor Grace chiamerà Rocky, che sta studiando una soluzione per evitare la fine del suo pianeta, proprio come lui.
L'incontro cambia tutto: la missione solitaria diventa una ricerca comune in nome della scienza. Perché nessuno si salva da solo.
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Il cast del film
Ryan Golsing torna alla fantascienza e ad indossare la tuta spaziale otto anni dopo l'uscita di First Man - Il primo uomo e dopo Blade Runner 2049. L'attore più volte candidato all'Oscar si immerge in un personaggio che si muove su più registri e che gli consente di sfruttare l'intera gamma dei suoi talenti.
Nel cast spicca la presenza di Sandra Hüller, la candidata all'Oscar per Anatomia di una caduta, qui nei panni di Eva Stratt, la responsabile della missione internazionale chiamata a reclutare il protagonista e a gestire la crisi.
Nel cast ci sono anche Milana Vayntrub, Ken Leung e Lionel Boyce (visto in The Bear). Nella versione originale la voce di Rocky è quella di James Ortiz.
I temi: la ricerca scientifica, l'incontro tra le specie
L'ultima missione: Project Hail Mary non è il classico film catastrofico. La scrittura di Goddard basata sul romanzo di Weir, già autore del romanzo bestseller The Martian - L'uomo di Marte e la regia di Lord e Miller, realizzatori di Piovono polpette, premiati con l'Oscar per il film animato Spider-Man - Un nuovo universo, rendono il film un racconto che si muove su più registri, leggero e coivolgente all'interno di una trama che sulla carta è drammatica.
La storia si svolge alternando sullo schermo due piani temporali: la missione spaziale nel presente e il passato del Dottor Grace, da cui capiamo le ragioni del suo coinvolgimento nell'importante spedizione.
La scienza è al centro della storia, insieme al legame, seppur improbabile, che si sviluppa tra l'umano e l'alieno.
Ryland Grace è un insegnante di scuola e si muove mettendo in pratica i principi che animano le sue lezioni coi suoi giovani studenti. Procede affrontando l'ignoto, analizzando le ipotesi e praticando esperimenti di cui non assicura l'esito. Quel confronto che ha sempre messo in atto con i suoi allievi diventa essenziale per fare luce sulle cause misteriose che stanno distruggendo l'universo.
L'arrivo di Rocky, con cui il protagonista sviluppa una tecnologia che gli permette di comunicare e comprendersi, è decisivo per l'esito della missione e insegna al pubblico che la sopravvivenza personale è parte di una visione collettiva, di un progetto di responsabilità e sicurezza universale, che trascende la singola specie e il singolo pianeta.