L'ultima missione: Project Hail Mary non è il classico film catastrofico. La scrittura di Goddard basata sul romanzo di Weir, già autore del romanzo bestseller The Martian - L'uomo di Marte e la regia di Lord e Miller, realizzatori di Piovono polpette, premiati con l'Oscar per il film animato Spider-Man - Un nuovo universo, rendono il film un racconto che si muove su più registri, leggero e coivolgente all'interno di una trama che sulla carta è drammatica.

La storia si svolge alternando sullo schermo due piani temporali: la missione spaziale nel presente e il passato del Dottor Grace, da cui capiamo le ragioni del suo coinvolgimento nell'importante spedizione.

La scienza è al centro della storia, insieme al legame, seppur improbabile, che si sviluppa tra l'umano e l'alieno.

Ryland Grace è un insegnante di scuola e si muove mettendo in pratica i principi che animano le sue lezioni coi suoi giovani studenti. Procede affrontando l'ignoto, analizzando le ipotesi e praticando esperimenti di cui non assicura l'esito. Quel confronto che ha sempre messo in atto con i suoi allievi diventa essenziale per fare luce sulle cause misteriose che stanno distruggendo l'universo.

L'arrivo di Rocky, con cui il protagonista sviluppa una tecnologia che gli permette di comunicare e comprendersi, è decisivo per l'esito della missione e insegna al pubblico che la sopravvivenza personale è parte di una visione collettiva, di un progetto di responsabilità e sicurezza universale, che trascende la singola specie e il singolo pianeta.