In esclusiva per Sky TG24 una clip de L’ultima missione: Project Hail Mary, il nuovo sci-fi thriller con Ryan Gosling dal 19 marzo al cinema, distribuito da Eagle Pictures per Sony Pictures. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, il film racconta la missione disperata di un insegnante di scienze nello spazio per salvare il Sole e la Terra. Tra memoria perduta, scienza e un’inaspettata alleanza, un racconto spettacolare e umano

L’ultima missione: Project Hail Mary, la clip esclusiva del film con Ryan Gosling

Una missione nello spazio, senza memoria

Si apre con un risveglio sospeso nel vuoto la clip esclusiva de L’ultima missione: Project Hail Mary, il nuovo sci-fi thriller con Ryan Gosling in arrivo al cinema dal 19 marzo.

Ryland Grace si risveglia su un’astronave lontana anni luce dalla Terra, senza sapere chi sia né perché si trovi lì. Il suo corpo è vivo, ma la memoria è un territorio frantumato.

È da questa condizione di spaesamento assoluto che prende forma il cuore del racconto: una missione impossibile, una corsa contro il tempo, un enigma scientifico che riguarda il destino stesso del Sole.

La clip esclusiva: tra tensione e scoperta

Nella clip in esclusiva per Sky TG24 si percepisce subito il tono del film: un equilibrio tra tensione psicologica e meraviglia scientifica.

Grace osserva, analizza, cerca di ricostruire il senso della sua presenza nello spazio. Ogni gesto è una domanda, ogni dettaglio un possibile indizio.

È il cinema che si muove tra silenzio e vertigine, tra l’infinitamente grande e l’intimità di un uomo solo, sospeso tra vita e oblio.

Una storia di scienza, sopravvivenza e umanità

Con il riaffiorare dei ricordi emerge la verità: una misteriosa sostanza sta causando il collasso del Sole, minacciando l’estinzione della vita sulla Terra.

Grace è stato scelto per trovare una soluzione. Non è un eroe classico, ma un insegnante di scienze, un uomo che deve affidarsi alla logica, all’intuito e alla capacità di pensare fuori dagli schemi.

E proprio nel cuore di questa missione nasce anche qualcosa di inatteso: un incontro, un’alleanza, una forma di amicizia che trasforma il viaggio in qualcosa di più di una semplice missione di salvataggio.

Ryan Gosling al centro di un’odissea emotiva

Ryan Gosling guida il film con una performance che promette di essere insieme ironica, fragile e profondamente umana.

Accanto a lui un cast internazionale che include Sandra Hüller, Lionel Boyce e Ken Leung, sotto la regia di Phil Lord e Christopher Miller, già capaci di fondere spettacolo e sensibilità narrativa.

La sceneggiatura, firmata da Drew Goddard e tratta dal romanzo di Andy Weir (The Martian), porta sullo schermo un racconto che unisce rigore scientifico e grande intrattenimento.

Uno sci-fi che guarda al cuore

L’ultima missione: Project Hail Mary non è solo un film di fantascienza.

È un racconto sull’identità, sulla memoria, sulla responsabilità collettiva. Sul fatto che, anche nello spazio più remoto, ciò che salva davvero non è solo la scienza, ma la capacità di creare connessioni.

E questa clip esclusiva è solo il primo frammento di un viaggio che promette di essere spettacolare, emozionante e, soprattutto, sorprendentemente umano