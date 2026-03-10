In vista dell’uscita nelle sale italiane, prevista per giovedì 19 marzo 2026, è uscito un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola ispirata al romanzo di Andy Weir. Nel trailer il personaggio principale, Ryland Grace, interpretato dal divo di Hollywood Gosling, si trova nello spazio mentre riaffiorano progressivamente i ricordi legati alla missione che gli è stata affidata

L’attesa cresce attorno a L’ultima missione - Project Hail Mary, il nuovo film ispirato al romanzo di Andy Weir che porterà sul grande schermo una storia di fantascienza costruita tra mistero, avventura e ironia. In vista dell’uscita nelle sale italiane, prevista per giovedì 19 marzo 2026, sono state diffuse online nuove immagini e un trailer inedito (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo) che offre un assaggio più ampio del tono e delle dinamiche della pellicola. Il protagonista assoluto è Ryan Gosling, chiamato a interpretare un professore che si trova improvvisamente coinvolto in un compito di portata straordinaria: tentare di salvare l’intera umanità. Il suo è un emozionante viaggio spaziale per salvare la sua (e nostra) specie.

Il nuovo trailer e l’anticipazione della storia

Il nuovo materiale promozionale pubblicato da Sony Pictures permette di osservare più da vicino alcuni momenti della vicenda che costituisce il cuore della narrazione. Nel video il personaggio principale, Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, si trova nello spazio mentre riaffiorano progressivamente i ricordi legati alla missione che gli è stata affidata.

Attraverso queste sequenze emergono frammenti della sua storia e dei motivi che lo hanno portato a intraprendere un viaggio così estremo. Il racconto procede fino a un incontro del tutto inatteso che modifica radicalmente il corso degli eventi.

L’incontro con Rocky e la nascita di un’alleanza

Nel corso della missione, Ryland Grace, insegnante con una solida formazione scientifica, entra in contatto con un essere proveniente da un altro mondo. L’alieno si chiama Rocky e l’incontro tra i due dà origine a una collaborazione sorprendente. Prima di tutto, i due protagonisti devono trovare un modo per comprendersi e stabilire un sistema di comunicazione efficace.

Questo processo di apprendimento reciproco porta progressivamente alla costruzione di un rapporto più profondo, trasformando la cooperazione necessaria alla missione in una vera amicizia. L’esperienza condivisa segnerà entrambi in modo significativo.

L’obiettivo comune è affrontare e risolvere un mistero che minaccia l’esistenza stessa della vita sulla Terra: una sostanza sconosciuta sta provocando il progressivo collasso del Sole. Solo mettendo insieme conoscenze scientifiche e intuizioni, Ryland Grace e Rocky tentano di decifrare l’enigma e individuare una possibile soluzione.

Il tono del film tra spettacolo e ironia

Il trailer di L’ultima missione - Project Hail Mary suggerisce un’atmosfera che mescola elementi spettacolari tipici della fantascienza con momenti di leggerezza e ironia. La storia, pur ruotando attorno a una minaccia cosmica e a una missione cruciale per il destino dell’umanità, lascia spazio anche a situazioni divertenti che nascono soprattutto dall’interazione tra i due protagonisti.

Questa combinazione di tensione narrativa e umorismo contribuisce a delineare il carattere dell’opera cinematografica e anticipa il tipo di esperienza che il pubblico potrà vivere al cinema.

La produzione e il team creativo

Dietro la macchina da presa ci sono Phil Lord e Christopher Miller, già noti per il loro lavoro in Spider-Man - Un nuovo universo. La loro regia guida un cast che, oltre a Ryan Gosling, comprende Sandra Hüller, conosciuta per Anatomia di una caduta e La zona d’interesse, Lionel Boyce, volto della serie The Bear, Ken Leung, apparso in A.I. - Intelligenza artificiale, e Milana Vayntrub, tra gli interpreti di A cena con il lupo - Werewolves Within.

Il film si distingue anche per una scelta stilistica particolare: la produzione è stata apprezzata per l’uso contenuto delle nuove tecnologie, un approccio che contribuisce a definire il tono visivo del progetto.

Dal romanzo al grande schermo

La pellicola nasce dall’adattamento del romanzo Project Hail Mary scritto da Andy Weir. Lo scrittore è già noto al pubblico per aver firmato The Martian, opera che è stata successivamente trasformata in un film interpretato da Matt Damon.

Con L’ultima missione - Project Hail Mary, il racconto immaginato da Andy Weir approda quindi nuovamente al cinema, portando sul grande schermo una storia che combina scienza, avventura spaziale e relazioni inattese tra mondi diversi.